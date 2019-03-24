Найсмішніші меми тижня: хот-дог Тимошенко, Нурсултан замість Астани, українська Путіна у Криму
Тиждень, що минає, був надзвичайно багатим на курйозні ситуації. Юлія Тимошенко придумала новий піар-хід як стати "ближчою до народу", і показала, як їсть хот-дог на автозаправці. Столицю Казахстану Астану перейменували на Нурсултан. Президент РФ Володимир Путін приїхав до анексованого Криму, через що там влаштували "генеральне прибирання".
Хот-дог від Тимошенко
Соціальні мережі підірвало відео, як Юлія Тимошенко вирішила стати "ближчою до народу" за 2 тижні до голосування на президентських виборах. Вона похвалилася покупкою хот-дога на одній з автозаправок неподалік від Слов'янська у Донецькій області.
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Юзери одразу висміяли Тимошенко за такий піар-хід та розкритикували її. Соцмережі згадали про "бідну" декларацію кандидатки та засумнівалися, чи дійсно активна прихильниця здорового харчування Тимошенко взагалі їла куплений хот-дог.
Реакція соцмереж на хот-дог від Тимошенко
Користувачі мережі кепкують над Тимошенко і її хот-догом
Їхав в Астану, приїхав у Нурсанджелес
Столицю Казахстану Астану перейменували на Нурсултан. Таким рішенням казахи вирішили увіковічнити колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який 19 березня пішов у відставку.
На цю подію бурхливо відреагували користувачі соціальних мереж. Юзери висміяли перейменування казахстанської столиці. Так, дехто жартома називає місто Нурсултанджелес.
Путін в Криму з глузду з'їхав
Президент Росії Володимир Путін 18 березня вирішив приїхати до анексованого Криму. З такої "важливої" нагоди російські силовики влаштували "велике прибирання" на півострові - вичистили дороги від автомобілів і людей, закрили магазини і навіть громадські туалети.
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Користувачі соціальних мереж не оминули увагою інцидент, та відреагували хвилею саркастичних коментарів:
– "Диверсії, знаєте, бувають різні",
– "Вата від щастя навіть обіс*атися не зможе",
– "Очищають від людей – дикуни до*бані",
– "Не місто, а стійло для овець",
– "Воно летить в колонію?".
Окрім того, Путін під час візиту до окупованого РФ Криму відзначився грубими заявами щодо української влади та заявив, що російський і український народи нібито ніколи не сварилися. Під час такої промови глава Кремля вирішив продемонструвати і знання української мови.
Щоправда, нормально сказати українську фразу Путіну не вдалося, тому його мова нагадала користувачам соцмереж відому "азірівку".