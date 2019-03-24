Найсмішніші меми тижня

Тиждень, що минає, був надзвичайно багатим на курйозні ситуації. Юлія Тимошенко придумала новий піар-хід як стати "ближчою до народу", і показала, як їсть хот-дог на автозаправці. Столицю Казахстану Астану перейменували на Нурсултан. Президент РФ Володимир Путін приїхав до анексованого Криму, через що там влаштували "генеральне прибирання".

Хот-дог від Тимошенко

Соціальні мережі підірвало відео, як Юлія Тимошенко вирішила стати "ближчою до народу" за 2 тижні до голосування на президентських виборах. Вона похвалилася покупкою хот-дога на одній з автозаправок неподалік від Слов'янська у Донецькій області.

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Юзери одразу висміяли Тимошенко за такий піар-хід та розкритикували її. Соцмережі згадали про "бідну" декларацію кандидатки та засумнівалися, чи дійсно активна прихильниця здорового харчування Тимошенко взагалі їла куплений хот-дог.



Реакція соцмереж на хот-дог від Тимошенко



Користувачі мережі кепкують над Тимошенко і її хот-догом

Їхав в Астану, приїхав у Нурсанджелес

Столицю Казахстану Астану перейменували на Нурсултан. Таким рішенням казахи вирішили увіковічнити колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який 19 березня пішов у відставку.

На цю подію бурхливо відреагували користувачі соціальних мереж. Юзери висміяли перейменування казахстанської столиці. Так, дехто жартома називає місто Нурсултанджелес.

Прэзідэнт Казакстана падпісаў указ аб перайменаванні горада Астана ў Нур-Султан https://t.co/qx4gZ3XjiO — Беларусь+Україна (@BelarusUkraine) 23 березня 2019 р.

Парламент Казахстану схвалив перейменування столиці на Нурсултан. Судячи з історії, місто перейменовували за кожної зручної нагоди pic.twitter.com/6PqgvNEj3V — oleh k. (@tonki_vusyky) 20 березня 2019 р.

Прощай Астана, и снова здравствуйте Нурсултан. Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан. Мощная заявка! pic.twitter.com/FI9al2FzOC — ?????? ????? (@RussellAliev) 20 березня 2019 р.

Ты уехал, ты уехал в Астану,

А приехал в Нурсултан pic.twitter.com/gXY6VFb4fQ — Наталья Алонцева (@n_alontseva) 20 березня 2019 р.

Путін в Криму з глузду з'їхав

Президент Росії Володимир Путін 18 березня вирішив приїхати до анексованого Криму. З такої "важливої" нагоди російські силовики влаштували "велике прибирання" на півострові - вичистили дороги від автомобілів і людей, закрили магазини і навіть громадські туалети.

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Користувачі соціальних мереж не оминули увагою інцидент, та відреагували хвилею саркастичних коментарів:

– "Диверсії, знаєте, бувають різні",

– "Вата від щастя навіть обіс*атися не зможе",

– "Очищають від людей – дикуни до*бані",

– "Не місто, а стійло для овець",

– "Воно летить в колонію?".

Симферополь

Город перекрыт не только для авто,и для пешеходов

Город на пабликах изрыгает просто счастье родной гавани

Перекрыли ради НИКОГО,Колония строгого режима «ИТК Симферополь»,боиться услышать РЕАЛЬНЫЕ настроения крымчан,больше ада-и т.п.

Севастопольскую от Ц.Рынка закрыли pic.twitter.com/ZngxDfLDLB — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2019 р.

Подготовка к празднику падения-поднимания бабушкиного рейтинга-в центре Симферополя закрыты не только магазины,но и туалеты

Ибо диверсии,знаете ли,бывают разные! pic.twitter.com/0xMUkXGyN3 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 березня 2019 р.

Окрім того, Путін під час візиту до окупованого РФ Криму відзначився грубими заявами щодо української влади та заявив, що російський і український народи нібито ніколи не сварилися. Під час такої промови глава Кремля вирішив продемонструвати і знання української мови.

Путин: Русский и украинский народы никогда не ссорились. У нас непонимание только с руководством Украины, с которым сегодня вряд ли можно сварить кашу. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь, так и хочется спросить по-украински «С глузду съихал чи шо?» pic.twitter.com/sSCAMpBQG6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 березня 2019 р.

Щоправда, нормально сказати українську фразу Путіну не вдалося, тому його мова нагадала користувачам соцмереж відому "азірівку".