Найсмішніші меми тижня: книжкова полиця Порошенка та новий танець російської пропагандистки
Російські пропагандисти на телебаченні поглузували із книжкової полиці Порошенка, українські жартівники приготували їм потужну та смішну відповідь. Речниця МЗС РФ Захарова вивчила новий танець та стала народним посміховиськом. Що не зроблять чоловіки, лиш би в коханої були вдалі фото в Instagram: кумедна підбірка. Такими були головні теми обговорень та мемів у користувачів соцмереж цього тижня.
Книжкова полиця Петра Порошенка
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Російські пропагандисти на телебаченні не знайшли важливішої та цікавішої теми для обговорення, окрім книжкової полиці Президента України Петра Порошенка, що потрапила в кадр, коли глава держави показував книжки, які читає. Так, пропагандисти глузували з матеріалу, з якого виготовлена полиця.
"Я так думаю, що це якась книжкова полиця в будинку якогось бомжа, оскільки полиця з ДСП зроблена. Такий дешевий-дешевий варіант ДСП", – сказав секретар президії центральної ради партії "Справедлива Росія" за міжнародних питань Олександр Романович.
Це обговорення підняли на сміх користувачі соціальних мереж.
Користувачі у соцмережах висміяли російських пропагандистів
У соцмережах поглузували із "важливої" теми на російському телебаченні
У мережі глузують із російських пропагандистів
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Також у мережі почали з’являтися глузливі фотожаби.
Українці висміяли "головну тему" російських пропагандистів
Українці сміються із російської пропаганди про Порошенка
У мережі глузують із російських пропагандистів
Захарова вивчила новий танок
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У мережі опубліковане відео, на якому офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, відома своїми пропагандистськими заявами, поринула у запальний танець.
Відповідне відео опубліковано на Facebook-сторінці спільноти "Роисся24".
Цей відеозапис узялися жваво обговорювати користувачі соціальної мережі. Так, у коментарях до відео інтернет-юзери відверто глузують з того, як "запалює" Захарова. Зокрема, російську дипломатку підколюють тим, що вона танцює під "піндоську музику".
У соцмережах висміяли новий танець Марії Захарової
У мережі сміються із російської пропагандистки і її танцю
До слова, це вже не перший публічний танок речниці російського МЗС. Раніше вона станцювала "Калинку-малинку" на саміті в Сочі.
Що тільки не зроблять чоловіки, лиш би в коханої були вдалі фото в Instagram
Ви точно бачили в соціальній мережі Instagram ідеально скадровані фото дівчат, які сидять серед поля квітів чи на фоні інших мальовничих краєвидів. Секрет їхніх знімків – це особистий фотограф, яким часто стає чоловік чи хлопець.
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Так, красуні з Instagram часто використовують своїх хлопців як своїх персональних фотографів, щоб досягти ідеального кадру і інколи це виглядає досить кумедно.
Хлопці змушені лягати на землю, вилазити на дерева чи приймати інші чудернацькі пози, щоб зробити фото, яке потім дівчина викладає в Instagram і збирає лайки.
Більше кумедних фото із цієї підбірки дивіться на сайті 24 каналу.