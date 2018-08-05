Найсмішніші меми тижня: книжкова полиця Порошенка та новий танець російської пропагандистки



Українці висміяли "головну тему" російських пропагандистів



Українці сміються із російської пропаганди про Порошенка



У мережі глузують із російських пропагандистів

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У мережі опубліковане відео, на якому офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, відома своїми пропагандистськими заявами, поринула у запальний танець.

Відповідне відео опубліковано на Facebook-сторінці спільноти "Роисся24".

Цей відеозапис узялися жваво обговорювати користувачі соціальної мережі. Так, у коментарях до відео інтернет-юзери відверто глузують з того, як "запалює" Захарова. Зокрема, російську дипломатку підколюють тим, що вона танцює під "піндоську музику".

да новость все уже знают - Захарова выучила новый танец для борьбы с Западом — Я коней напою (@netolstyi) 4 августа 2018 г.

Это, как и говорится в том твите — Мария Захарова, директор деп-та информации и печати МИД РФ. Образец красоты, приличия, разумности и красноречия для ватного контингента страны. Впрочем, красота, приличие, разумность и красноречие там такие же паршивые, как и её "танец". — Александр Лисовцев (@A_Lisovtsev) 3 августа 2018 г.



У соцмережах висміяли новий танець Марії Захарової



У мережі сміються із російської пропагандистки і її танцю

До слова, це вже не перший публічний танок речниці російського МЗС. Раніше вона станцювала "Калинку-малинку" на саміті в Сочі.

Що тільки не зроблять чоловіки, лиш би в коханої були вдалі фото в Instagram

Ви точно бачили в соціальній мережі Instagram ідеально скадровані фото дівчат, які сидять серед поля квітів чи на фоні інших мальовничих краєвидів. Секрет їхніх знімків – це особистий фотограф, яким часто стає чоловік чи хлопець.

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