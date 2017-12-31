Найсмішніші меми тижня: Новий рік без снігу та "привітання" політиків

Останній тиждень 2017 року був багатим на події, які не залишилися поза увагою соціальних мереж. Найбільше увагу користувачів мереж повеселили "новорічні привітання" політиків та тепла, безсніжна погода на Новий Рік.

Новий Рік без снігу

За словами синоптиків, погода в Україні у Новорічну ніч, із 31 грудня на 1 січня, очікується не надто морозною. Окрім того, на більшості території країни опадів у вигляді снігу не передбачається.

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Через це багато українців у соцмережах почали жартувати про Новий Рік без одного з головних атрибутів свята – снігу.

Багато юзерів зазначили, що в нашій країні сніг можливий навіть влітку, але не на Новорічні свята.

"Любі мої. На Новий Рік в Україні не вистачає навіть снігу. Такого не було при жодній владі. Коли я стану президентом, то за 70 днів я поверну весь сніг який вкрали бариги. У простих людей сніг буде цілий рік. І його можна буде нюхати." — De_C0d3r (rebornII) (@DeC0d3r) 31 грудня 2017 р.

Давайте перенесемо Новий Рік на март ???

І сніг 100 % буде, і через пару тижнів весна !!! — Дядько Юхим (@Didko_Juxim) 29 грудня 2017 р.

куплю пінопласт. багато і дешево, бо Новий рік кагбе, а сніг тільки в моїй голові — (не)Цеглинка (@TaShchoKirpic) 30 грудня 2017 р.

Сніг може бути коли завгодно, хоч у листопаді, хоч у квітні... Але тільки не на Новий рік. — Lena Legovna (@lena_legovna) 26 грудня 2017 р.

Увага! Присутня ненормативна лексика.

твіт ненависті до ненормальної погоди вже котру зиму поспіль



ЧОГО У ЛИСТОПАДІ СНІГ ВСЕРЕДИНІ ГРУДНЯ СНІГ А НА НОВИЙ РІК ДОЩ І ПЛЮСОВА ТЕМПЕРАТУРА pic.twitter.com/S3yjWB4Px0 — свята інквізиція (@AlesyaKY) 29 грудня 2017 р.

Навіть в Укргідрометцентрі не залишились осторонь цієї теми.

"Новорічні привітання" політиків

Кожного року Президент України вітає українців з Новим роком у новорічну ніч. Та є й чимало інших політиків, які теж би бажали привітати громадян з цим святом.

Громадський рух "Чесно" зробив курйозне відео, як популярні українські політики вітають українців з Новим Роком та чого бажають їм та їхнім родинам.

Проте, не тільки українці жартують над політиками. Американский стрімінговий сервіс Netflix поділився новорічним відео в стилістиці фільму "Чорне дзеркало". У відеоролику можна побачити кадри з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей, творцем Фейсбук Марком Цукербергом, президентом Росії Володимиром Путіним, роботами, сутичками активістів з поліцією.

Є тільки один спосіб попрощатися з 2017-м,

– йдеться в описі відеоролику.

Найцікавішою деталлю відеоролику стало новорічне звернення президента РФ Володимира Путіна, яке починається словами "Дорогі жителі Америки". Окрім цього, творці серіалу зібрали найкурйозніші моменти року, які сколихнули світ.

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