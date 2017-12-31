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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Найсмішніші меми тижня: Новий рік без снігу та "привітання" політиків

20:00, 31 грудня 2017 3083 Читать новость на русском
Найсмішніші меми тижня: Новий рік без снігу та
Найсмішніші меми тижня: Новий рік без снігу та "привітання" політиків / Колаж 24 Каналу

Останній тиждень 2017 року був багатим на події, які не залишилися поза увагою соціальних мереж. Найбільше увагу користувачів мереж повеселили "новорічні привітання" політиків та тепла, безсніжна погода на Новий Рік.

Новий Рік без снігу

За словами синоптиків, погода в Україні у Новорічну ніч, із 31 грудня на 1 січня, очікується не надто морозною. Окрім того, на більшості території країни опадів у вигляді снігу не передбачається.

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Через це багато українців у соцмережах почали жартувати про Новий Рік без одного з головних атрибутів свята снігу.

Багато юзерів зазначили, що в нашій країні сніг можливий навіть влітку, але не на Новорічні свята.

Увага! Присутня ненормативна лексика.

Навіть в Укргідрометцентрі не залишились осторонь цієї теми.

"Новорічні привітання" політиків

Кожного року Президент України вітає українців з Новим роком у новорічну ніч. Та є й чимало інших політиків, які теж би бажали привітати громадян з цим святом.

Громадський рух "Чесно" зробив курйозне відео, як популярні українські політики вітають українців з Новим Роком та чого бажають їм та їхнім родинам.

Проте, не тільки українці жартують над політиками. Американский стрімінговий сервіс Netflix поділився новорічним відео в стилістиці фільму "Чорне дзеркало". У відеоролику можна побачити кадри з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей, творцем Фейсбук Марком Цукербергом, президентом Росії Володимиром Путіним, роботами, сутичками активістів з поліцією.

Є тільки один спосіб попрощатися з 2017-м,
– йдеться в описі відеоролику.

Найцікавішою деталлю відеоролику стало новорічне звернення президента РФ Володимира Путіна, яке починається словами "Дорогі жителі Америки". Окрім цього, творці серіалу зібрали найкурйозніші моменти року, які сколихнули світ.

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Теги: Новини України Новорічні свята Кіно Петро Порошенко Меми Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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