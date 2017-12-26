У зоопарку пінгвінів переодягнули у костюми Санта Клаусів: курйозне відео
14:20, сьогодні 1063 Читать новость на русском
У зоопарку китайського міста Харбін працівники зоопарку переодягнули пінгвінів у костюми Санта Клаусів.
Ролик опублікували на каналі CCTV+ у YouTube, передає "ТСН".
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Таке перевтілення зробили для того, щоб створити святкову атмосферу. Найбільше цьому зраділи діти.
Вони погралися з маленькими копіями Санти.
До слова, у Південно-Африканській Республіці народилося кошенятко з двома мордочками, яке назвали Бетті Бі.
Джерело: 24 Канал
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