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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

У зоопарку пінгвінів переодягнули у костюми Санта Клаусів: курйозне відео

14:20, сьогодні 1063 Читать новость на русском
У зоопарку пінгвінів переодягнули у костюми Санта-Клаусів
У зоопарку пінгвінів переодягнули у костюми Санта-Клаусів / Screenshot

У зоопарку китайського міста Харбін працівники зоопарку переодягнули пінгвінів у костюми Санта Клаусів.

Ролик опублікували на каналі CCTV+ у YouTube, передає "ТСН".

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Таке перевтілення зробили для того, щоб створити святкову атмосферу. Найбільше цьому зраділи діти.

Вони погралися з маленькими копіями Санти.

До слова, у Південно-Африканській Республіці народилося кошенятко з двома мордочками, яке назвали Бетті Бі.

Теги: світ тварин Курйозні новини Китай
Джерело: 24 Канал
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