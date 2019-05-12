Найсмішніші меми тижня: сніг у травні, падіння Путіна і кава в Вестеросі
Посеред травня у Карпатах випав сніг. Президент Росії Володимир Путін гепнувся, граючи в хокей. Кіноляп у "Грі престолів" наробив шуму. Народна творчість соцмереж цього тижня стосувалася таких тем.
Сніг у Карпатах
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У Карпатах посеред травня випав сніг. У мережі кумедно жартують щодо неочікуваних опадів та повернення зими.
Жарти із соцмереж про травневу негоду
Падіння Путіна
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Президент Росії Володимир Путін не раз демонстрував росіянам свою любов до хокею, але під час останньої гри потрапив у гучний конфуз. Так, на хокейному гала-матчі Нічної хокейної ліги в Сочі глава Кремля сильно гепнувся об лід, коли махав глядачам, об’їжджаючи льодову арену на ковзанах.
Як видно на відео, після матчу він об'їжджав трибуни, не помітив килимка, що лежав на льоду, перечепився і гепнувся долілиць. Колеги по команді намагалися зупинити президента країни-агресора, але марно.
Путін впав під час гри у хокей: відео
Соцмережі вже встигли вибухнути жартами стосовно курйозної ситуації. Приміром, гру Путіна у хокей вже зобразив у низці карикатур художник Сергій Йолкін.
Starbucks у Вестеросі
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Фанати популярного серіалу "Гра престолів" помітили кумедний ляп у фінальному сезоні. Так, на одному з кадрів 4 серії на столі стоїть горнятко відомої американської мережі кафе Starbucks.
У четвертій серії 8 сезону "Гри престолів" у першій частині епізоду головні герої бенкетують, а на 17 хвилині 39 секунді користувачі у мережі помітили на столі перед Дейнеріс паперове горнятко з напоєм від Starbucks.
Інтернет-юзери відразу вибухнули жартами стосовно ляпу у серіалі.
Дейнеріс з дому Таргарієнів. Буренароджена. Матір драконів... Та, що п'є лате зі смаком гарбуза,
– писали дотепники.
Щоправда, пізніше виявилось, що у горнятку популярної мережі кав’ярень був трав’яний чай. Про це написали самі творці серіалу та вибачились за ляп. Пізніше HBO опублікував іншу версію серії, вже без паперового горнятка зі Starbucks.
Як соцмережі жартували із кіноляпу – у добірці.
Starbucks у Вестеросі
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