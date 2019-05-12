Самые смешные мемы недели: снег в мае, падение Путина и кофе в Вестеросе
Посреди мая в Карпатах выпал снег. Президент России Владимир Путин упал, играя в хоккей. Киноляп в "Игре престолов" наделал шума. Народное творчество соцсетей этой недели касалась таких тем.
Снег в Карпатах
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В Карпатах посреди мая выпал снег. В сети смешно шутят про неожиданные осадки и возвращение зимы.
Шутки из соцсетей о майской непогоде
Падение Путина
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Президент России Владимир Путин не раз демонстрировал россиянам свою любовь к хоккею, но во время последней игры попал в громкий конфуз. Так, на хоккейном гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи глава Кремля сильно упал об лед, когда махал зрителям, объезжая ледовую арену на коньках.
Как видно на видео, после матча он объезжал трибуны, не заметил коврика, лежащего на льду, споткнулся и упал вниз. Коллеги по команде пытались остановить президента страны-агрессора, но тщетно.
Путин упал во время игры в хоккей: видео
Соцсети уже успели взорваться шутками о курьезной ситуации. К примеру, игру Путина в хоккей уже изобразил в ряде карикатур художник Сергей Елкин.
Starbucks в Вестеросе
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Фанаты популярного сериала "Игра престолов" заметили забавный ляп в финальном сезоне. Да, на одном из кадров 4 серии на столе стоит чашка известной американской сети кафе Starbucks.
В четвертой серии 8 сезона "Игры престолов" в первой части эпизода главные герои пируют, а на 17 минуте 39 секунде пользователи в сети заметили на столе перед Дейнерис бумажное чашку с напитком от Starbucks.
Интернет-пользователи сразу взорвались шутками относительно ляпа в сериале.
Дейнерис из дома Таргариенов. Бурерожденная. Мать драконов... Та, что пьет латте со вкусом тыквы,
– писали остряки.
Правда, позже оказалось, что в чашке популярной сети кофеен был травяной чай. Об этом написали сами создатели сериала и извинились за ляп. Позже HBO опубликовал другую версию серии, уже без бумажной чашки со Starbucks.
Как соцсети шутили с кинопяпа – в подборке.
Starbucks в Вестеросе
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