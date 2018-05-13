Найвищу хвилю на південній півкулі зафіксували у Новій Зеландії: її розмір вражає

Вчені Нової Зеландії зафіксували хвилю-рекордсменку. Її висота – 23,8 метра (розмір восьмиповерхівки) була задокументована на острові Кемпбелл цього тижня. До цього рекордною була хвиля висотою у 23,03 метра, зафіксована у 2012 році.

Про це пише BBC. Читайте також: В Індонезії "прокинувся" місцевий вулкан: українцям радять бути обережними Це найбільша хвиля, яку коли-небудь зафіксовували на південній півкулі,

– повідомив океанограф метереологічної служби, доктор Том Даррант. Зазначається, що метеорологічна служба Нової Зеландії встановила спеціальний пристрій – плавучий буй для вимірювання хвиль, який працює на сонячній енергії. Пристрій спрацьовує кожні три години та проводить вимірювання протягом 20 хвилин. До слова, попередній рекорд був зафіксований біля берегів австралійського штату Тасманія.

