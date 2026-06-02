Стан Назарія Гусакова різко погіршився: адвокатка заявила про повну втрату м’язової активності

Стан здоров’я Назарія Гусакова, який має спінальну м’язову атрофію та нині є фігурантом кримінального провадження, суттєво погіршився. За словами його адвокатки Наталії Бельдій, чоловік майже повністю втратив м’язову активність і не може самостійно підняти навіть руку.

Про це вона заявила у коментарі hromadske.

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Що відомо про стан здоровʼя Гусакова?

Наталія Бельдій повідомила, що стан її підзахисного останнім часом значно погіршився. За її словами, чоловік практично повністю втратив м’язову активність через прогресування хвороби.

Дуже поганий стан, у нього м’язова діяльність – 0%. Йому дуже погіршало. Він не може навіть сам руку підняти,

– зазначила адвокатка у коментарі журналістам.

Наприкінці травня Печерський районний суд Києва продовжив Гусакову запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту ще на два місяці.

Водночас захист не планує оскаржувати це рішення та очікує подальшого розгляду справи по суті. За словами адвокатки, наразі провадження перебуває на етапі досудового розслідування, а сторона захисту готується до наступних процесуальних дій.

У чому підозрюють Назарія Гусакова?

За версією слідства, Назарій Гусаков організовував у соціальних мережах збори коштів, заявляючи про необхідність придбання дороговартісного препарату для лікування спінальної м’язової атрофії.

Водночас правоохоронці посилаються на інформацію Львівської міської ради, згідно з якою з червня 2024 року чоловік нібито отримував відповідний препарат безкоштовно за кошти місцевого бюджету.

Слідство вважає, що частина зібраних грошей могла використовуватися не за заявленим призначенням. Зокрема, йдеться про можливі витрати на азартні ігри, криптовалютні операції та особисті потреби.

Загальна сума збитків, яку інкримінують підозрюваному, становить близько 2 мільйонів гривень. Гусакову повідомили про підозру за статтею про шахрайство та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Крім того, відомо, що у справі Назарія Гусакова затримали його друга, який чинив опір під час обшуків та травмував поліцейського, намагаючись втекти. Чоловіка затримали, а його автомобіль вилучили. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Сам Гусаков раніше пояснював, що збирав кошти не лише на ліки, а й на забезпечення повсякденних потреб та підтримку якості життя. Також чоловік визнавав, що припустився помилок в організації зборів і не мав достатнього досвіду ведення фінансової звітності.

Наразі остаточне рішення у справі ще не ухвалене, а всі обставини мають бути встановлені під час подальшого розгляду.