У дрона використано неповоротне шасі. Це 24 Каналу зауважив головний редактор Defence Express Олег Катков.

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"Тобто йде колісне шасі. Там немає можливості його повернути. Поворот платформи виконується блокуванням коліс. Рівень розробки вказує те, що у вигляді такої "квазігусениці" використана ще одна покришка, на якій видно бляшки. Це болти з шайбами, які накручені, щоб була більша прохідність", – пояснив він.

Який там рівень електроніки і так далі – буде відомо лише тоді, коли або його затрофеять українські захисники, або росіяни самі розберуть її та покажуть. Це одиничний зразок "Вольчаніна", який розроблений на базі "Вольського військового інституту матеріального забезпечення".

Там намагаються робити різноманітні роботизовані платформи. Це логічне рішення в умовах прозорості поля бою, доставки вантажів, евакуації поранених, логістичних операцій безпосередньо між нулем та ближнім тилом. Ділянку у 5 – 10 кілометрів треба якось подолати. Тому використовують все, що є,

– сказав головний редактор.

Загалом у Росії виготовляють багато нового. Однак це поки не можна назвати масовою та централізованою діяльністю під егідою міноборони Росії. Це розробки так званих російських "ентузіастів".