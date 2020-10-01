У НАЗК пояснили ситуацію з Бакановим і "його" іспанською фірмою
У травні 2020 року журналісти встановили, що голова СБУ Іван Баканов є в числі керівників іспанської фірми Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. Це заборонено українським законодавством. Втім у НАЗК запевняють: Баканов ще раніше надав документи про те, що залишив посаду директора, але цього не внесли в іспанські реєстри.
Іван Баканов був засновником кіпрської фірми, яка призначила його директором в іспанській, пояснив очільник НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю "Українській правді".
Усі деталі Іспанська таємниця Баканова: голова СБУ керує іноземною фірмою, – "Схеми"
Він нам надав рішення, що ця фірма, яка його туди призначала, звільнила його ще до того, як він був призначений на посаду (керівника СБУ – 24 канал). Тобто цього просто не було внесено в реєстр іспанський,
– пояснив Олександр Новіков.
Він зазначив, що Нацагентство з питань запобігання корупції з цим питанням відправляло запити Кіпру й Іспанії. Влада Кіпру вже надала свою відповідь, але Іспанська досі ні. Новіков припускає, що це може бути пов'язане з пандемією коронавірусу.
Коротко про причетність Баканова до іспанської фірми:
- Інформацію про це в травні 2020 року встановили журналісти "Схем". Як вони встановили, Іван Баканов значився директором іспанської фірми Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. Вона займається будівництвом й операціями з нерухомістю.
- Засновником цієї фірми є компанія з Кіпру Davegra LTD. Саме вона призначила Баканова директором в Іспанії, а належить ця компанія автору "Студії Квартал-95" Андрію Яковлєву.