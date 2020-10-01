У травні 2020 року журналісти встановили, що голова СБУ Іван Баканов є в числі керівників іспанської фірми Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. Це заборонено українським законодавством. Втім у НАЗК запевняють: Баканов ще раніше надав документи про те, що залишив посаду директора, але цього не внесли в іспанські реєстри.

Іван Баканов був засновником кіпрської фірми, яка призначила його директором в іспанській, пояснив очільник НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю "Українській правді".

Усі деталі Іспанська таємниця Баканова: голова СБУ керує іноземною фірмою, – "Схеми"

Він нам надав рішення, що ця фірма, яка його туди призначала, звільнила його ще до того, як він був призначений на посаду (керівника СБУ – 24 канал). Тобто цього просто не було внесено в реєстр іспанський,

– пояснив Олександр Новіков.

Він зазначив, що Нацагентство з питань запобігання корупції з цим питанням відправляло запити Кіпру й Іспанії. Влада Кіпру вже надала свою відповідь, але Іспанська досі ні. Новіков припускає, що це може бути пов'язане з пандемією коронавірусу.

Коротко про причетність Баканова до іспанської фірми: