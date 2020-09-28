Національне агентство з питань запобігання корупції виявило корупційні фактори у постанові уряду про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів. Відтак, НАЗК надішле звернення до Мін’юсту з пропозицією додати постанову Кабміну до плану проведення антикорупційної експертизи.

Про це на фейсбук-сторінці повідомляє "Ліга антитрасту".

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НАЗК виявило корупціогенні фактори у постанові Кабінету міністрів про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів,

– йдеться у повідомленні.

При цьому у НАЗК зазначили, що агентство вже не зможе проаналізувати проєкт, оскільки уряд 9 вересня встиг його прийняти.

Втім, агентство здійснило моніторинг положень вже прийнятої постанови та виявило в ній корупціогенні фактори, що сприяють або можуть сприяти корупційним правопорушенням.

Відтак, НАЗК надішле звернення до Міністерства юстиції з пропозицією включити зазначену постанову до плану проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.

Крім того, за інформацією АМКУ та МВС, зазначений проєкт постанови до них на погодження не надходив попри те, що Міністерство фінансів у листі до уряду зазначило необхідність погодження проєкту постанови з АМКУ.

Як зазначає "Ліга Антитрасту", постанова фактично легалізує монопольне становище компанії "Тедіс" на ринку гуртової реалізації тютюнових виробів.

Зверніть увагу! Кабінет міністрів створює Національного оператора на ринку тютюнових виробів. Критеріям його відбору фактично відповідає тільки ТОВ "Тедіс Україна", яка вже була оштрафована Антимонопольним комітетом за зловживання своїм монопольним положенням.



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