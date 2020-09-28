НАЗК виявило корупційні ризики у створенні нацоператора тютюнових виробів
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило корупційні фактори у постанові уряду про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів. Відтак, НАЗК надішле звернення до Мін’юсту з пропозицією додати постанову Кабміну до плану проведення антикорупційної експертизи.
Про це на фейсбук-сторінці повідомляє "Ліга антитрасту".
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НАЗК виявило корупціогенні фактори у постанові Кабінету міністрів про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів,
– йдеться у повідомленні.
При цьому у НАЗК зазначили, що агентство вже не зможе проаналізувати проєкт, оскільки уряд 9 вересня встиг його прийняти.
Втім, агентство здійснило моніторинг положень вже прийнятої постанови та виявило в ній корупціогенні фактори, що сприяють або можуть сприяти корупційним правопорушенням.
Відтак, НАЗК надішле звернення до Міністерства юстиції з пропозицією включити зазначену постанову до плану проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.
Крім того, за інформацією АМКУ та МВС, зазначений проєкт постанови до них на погодження не надходив попри те, що Міністерство фінансів у листі до уряду зазначило необхідність погодження проєкту постанови з АМКУ.
Як зазначає "Ліга Антитрасту", постанова фактично легалізує монопольне становище компанії "Тедіс" на ринку гуртової реалізації тютюнових виробів.