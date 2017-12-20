НАЗК відмовилось перевіряти одіозного Гелетея на факти експлуатації підлеглих: відома причина

Національне агентство з питань запобігання корупції відмовилося перевіряти можливе використання службового становища начальником Управління держохорони Валерієм Гелетеєм. Він, як раніше зафіксували "Схеми", під час святкування свого ювілею міг використовувати працівників управління у власних інтересах – як обслугу і водіїв.

Про це НАЗК повідомило у відповіді на звернення громадської організації "Центр протидії корупції", передають "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода та каналу "UA:Перший").

"Згідно з частиною 5 статті 216 Кримінального кодексу України, досудове розслідування злочину, передбаченого статтею 364 вказаного Кодексу (Зловживання владою або службовим становищем, – ред.) здійснюють детективи Національного антикорупційного бюро України", – йдеться у відповіді Нацагентства.

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Водночас у "Центрі протидії корупції" таку відповідь вважають маніпуляцією.

"Позиція НАЗК, що зловживання службовим становищем має розслідувати Національне антикорупційне бюро є маніпуляцією, оскільки у зверненні були викладені чіткі факти не зловживання (що є злочином), а використання свого становища Гелетеєм у приватних цілях (що є порушенням антикорупційного законодавства) та зафіксовано в матеріалах журналістського розслідування. Відповідно до закону, НАЗК мало право винести припис Гелетею, однак НАЗК закрило очі на явне порушення закону", – прокоментував відповідь Адміністрації президента юрист "Центру протидії корупції" Андрій Савін.

Раніше "Центр протидії корупції" звернувся до Адміністрації Президента України з проханням провести службове розслідування стосовно можливого використання свого службового становища Гелетеєм.

Оскільки за законом Управління державної охорони України та його керівник підконтрольні президентові України, то у випадку вчинення начальником УДО дисциплінарного проступку Адміністрація президента була зобов’язана призначити та провести службове розслідування за даними фактами та притягнути Гелетея до дисциплінарної відповідальності та суворо вказати про недопущення подібних фактів у майбутньому,

– пояснив юрист.

Однак в АП відмовилися проводити службове розслідування та передали звернення до НАЗК.

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Раніше журналісти програми "Схеми" повідомляли про те, що 28 серпня працівники Управління держохорони виконували функції обслуги на святкуванні 50-річного ювілею свого керівника Валерія Гелетея. Зокрема, держохоронці звіряли списки запрошених, були паркувальниками та почесною вартою, зустрічаючи гостей свята у парадній формі та віддаючи їм честь. Вартові-держслужбовці несли службу на приватному заході свого начальника до останнього відвідувача.

Особисто Валерій Гелетей у відповідь журналістам програми "Схеми" заявив, що не бачить у цьому жодних суперечностей.

Там, де присутні перші особи, завжди є людина, яка віддає честь, це порядок для військовослужбовців. Тому тут немає жодних порушень,

– запевнив він.

Водночас у "Центрі протидії корупції" зауважили, що "відповідно до вимог законодавства, здійснення військовослужбовцями УДО таких дій, як приймання подарунків і квітів від гостей, чергування в парадному військовому форменому одязі при вході у заклад святкування, місять виключно ознаки обслуговування, аніж забезпечення безпеки".

УДО, серед іншого, забезпечує охорону прем’єр-міністра, голови Верховної Ради, голови Верховного суду, генерального прокурора, що прибули на святкування. При цьому сам Валерій Гелетей як очільник цього управління не є охоронюваною законом особою: супровід держохорони не передбачений ані для нього, ані для членів його родини.

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Всупереч цьому, він залучав працівників УДО не тільки з метою власної фізичної охорони, а й як приватних водіїв для своєї родини. Журналісти "Схем" зафіксували, як один з держохоронців Олександр Зубко підвозив на святкування дружину, молодшого сина та невістку Гелетея.

Служіння Валерію Гелетею

Виявилось, що членів родини очільника Управління держохорони він возить систематично, наприклад, відвозить та забирає сина свого начальника зі школи.