Назвали імовірну причину пожежі у спорткомплексі Міноборони у Львові

Наразі достеменно невідомо, що стало причиною пожежі в оновленому стрілецькому комплексі навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міноборони. Втім імовірно, що це був підпал.

Таку думку у Facebook висловив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

За його словами, комплекс відкрили два роки тому. На його території був сучасний тир, там займалися лучники.

Читайте також: У Львові спалахнула масштабна пожежа на спорткомплексі Міноборони: горів тир та адмінбудівля

Він додав, що рятувальникам вчасно вдалося винести із приміщення тиру патрони та стрілецьку зброю.

Також рятувальники зупинили поширення вогню на гуртожиток, що розташований поруч із будівлею бази, оперативно евакуювали всіх його мешканців. Нажаль, частина бази наразі непридатна до експлуатації,

– додав міністр.

Він зазначив, що на місце події виїхав державний секретар Міністерства молоді та спорту Олег Немчінов.

"Чекаємо на остаточний висновок правоохоронних органів щодо причин пожежі. Не виключено, що це був підпал", – додав Жданов.