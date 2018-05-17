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Назвали найбільш толерантну до ЛГБТ країну в світі: дослідження

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Іспанія – найбільш толерантна країна до ЛГБТ
Іспанія – найбільш толерантна країна до ЛГБТ / Фото з відкритих джерел

17 травня в більшості країнах світу відзначають Міжнародний день боротьби з гомофобією. Пропонуємо дізнатися, яка країна світу є найбільш дружньою до представників ЛГБТ-спільноти.

Згідно з результатама нового опитування, яке проводив Pew Research Center, найбільш дружньою до геїв і лесбійок країною в світі є Іспанія, повідомляє видання Pewglobal.
 

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World Gay Pride

Дослідження проводили в 40 країнах. Респондентам в опитуванні потрібно було відповісти, чи вважають вони гомосексуальність морально прийнятним чи неприйнятним. 

Із опитаних іспанців 55% відповіли, що вони вважають гомосексуальність морально прийнятною, тоді як 6% вважають це неприпустимим. 38% відповіли, що це не питання моралі (not a moral issue).

Цікаво, що рейтинг базується на відсотку респондентів, які вважають гомосексуальність неприйнятною (unacceptable). Напрочуд великий відсоток гомофобії був зафіксований у США, де 37 відсотків вважають неприпустимою гомосексуальність, тоді як 35 відсотків відзначили, що це не питання моралі. Чехія відзначилась найвищим відсотком опитаних, які вважають гомосексуальність нормальним явищем, навіть випередивши по даному показнику Іспанію – 56 відсотків. Проте 14 відсотків чехів сказали, що це аморально.

Країни, де найнижчі показники толерантності включають Гану і Російську Федерацію, де відповідно 98 і 72 відсотків опитаних вважають гомосексуальність неприпустимою. 

Ці результати збігаються з минулорічним дослідженням Pew Research Center, який теж назвав тоді Іспанію найбільш толерантною країною.

Незважаючи на те, що Іспанія відома як країна, де значна частина населення сповідує католицизм, починаючи з 2005 року в ній було укладено майже 48 мільйонів одностатевих шлюбів. Мадрид також відомий проведенням щорічного гей-прайду, а в 2017 році Мадрид приймав World Gay Pride.

Теги: LifeStyle ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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