На міжбанківському валютному ринку 2 липня попит на долар значно перевищував пропозицію. Спричинила це заява глави НБУ Якова Смолія про відставку. Нацбанку довелося продати 200 мільйонів доларів, щоб заспокоїти паніку.

Новина про відставку Смолія призвела до ланцюгової реакції, повідомляє Finance.ua.

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Ринок почало трясти з перших хвилин і попит значно перевищував пропозицію через фактор невизначеності,

– йдеться у повідомленні.

При відкритті міжбанку долар коштував 26,86 – 26,88 гривні.

Ажіотаж на торгах, який спричинила заява про відставку Смолія, довелося гасити Нацбанку та державному "Укргазбанку". НБУ двічі продавав валюту. Обидва рази 100 мільйонів – по 27,15 гривні та по 27,20 гривні.

Це частково допомогло знизити підвищений попит серед покупців та не дало курсу рости вище.

Після закриття ринку 2 липня середній курс долара на міжбанку був на рівні 27,18 – 27,20 гривні.

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