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      НБУ поступово скасує усі обмеження на валютному ринку

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      Обмеження скасовуватимуть поступово, з урахуванням оцінки ефектів від вже знятих обмежень
      Обмеження скасовуватимуть поступово, з урахуванням оцінки ефектів від вже знятих обмежень / Фото з відкритих джерел

      У Національному банку зазначили, що й надалі продовжуватимуть поступову лібералізацію валютного ринку, розпочату у 2016 році після стабілізації фінансової системи і повернення економіки України до зростання.

      У звіті Національного банку про запровадження заходів захисту зазначається, що наявні на сьогодні заходи захисту на валютному ринку є актуальними для підтримки макроекономічної та фінансової стабільності.

      Читайте також: Які ризики для фінансової стабільності України: заява Нацбанку

      Усі обмеження, які досі зберігаються на валютному ринку, були введені до 2016 року. А запроваджували їх для того, аби відновити економічний розвиток України. Наслідком цих обмежень стало зростання ВВП протягом 2016-2018 років. Водночас скоротилася інфляція з 43,3 відсотів на кінець 2015 року до 9,8 відсотків на кінець 2018 року. За цей час до понад 20 мільярдів доларів США зріс обсяг міжнародних резервів.

      Водночас у Нацбанку твердо впевнені, що попри позитивну динаміку та поліпшення основних економічних показників і стабілізацію фінансової системи, все ж зберігаються певні ризики для макроекономічної стабільності.

      Саме тому у НБУ наголосили, що подовження частини заходів захисту на валютному ринку є необхідним. Серед основних причин перераховано наступні:

      • наявні геополітичні ризики, зокрема, ескалації військового конфлікту на Сході та/або в Азовському морі, нових торговельних обмежень з боку Росії тощо;

      • значні погашення зовнішнього боргу впродовж найближчих двох років формують суттєві потреби у фінансуванні;

      • через уповільнення світової економіки та протекціоністські заходи погіршуються умови міжнародної торгівлі;

      • обсяг міжнародних резервів є достатнім для виконання зобов’язань Уряду та Національного банку, проте залишається нижчим достатнього рівня за композитним критерієм МВФ;

      • економіка все ще вразлива до надмірних курсових коливань на валютному ринку;

      • зберігається високий рівень доларизації банківської системи.

      Зазначається, що у таких умовах стабільне функціонування валютного ринку є необхідними для зміцнення фінансової стабільності. Запроваджені заходи захисту дають змогу підвищити довіру до гривні. Це сприятиме ціновій стабільності, яка є важливою для стійких темпів зростання економіки.

      Національний банк послаблюватиме та скасовуватиме заходи захисту поступово і в міру поліпшення макроекономічної ситуації з урахуванням оцінки ефектів від вже знятих обмежень на валютному ринку. Це убезпечить від негативних явищ в реальному секторі економіки та на фінансовому ринку і сприятиме економічному зростанню.

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