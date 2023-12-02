Під час вечірнього звернення президент розповів про те, що Росія втрачає свій вплив. Натомість Україні продовжують допомагати різні країни світу.

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Росія втратила вплив у двох організаціях

Володимир Зеленський розповів, що цими днями Росія втратила свій вплив у двох міжнародних інституціях. Це Організація із заборони хімічної зброї та Міжнародна морська організація – одна з ключових у світі, яка опікується безпекою.

Німеччина допомогла Україні з ППО та зброєю

Глава держави розповів, що Німеччина виконала домовленості щодо ППО для України і подякував країні за це. Крім цього, Берлін виділив для України черговий оборонний пакет, зокрема дуже потрібні снаряди для артилерії 155 калібру.

Це порятунок тисяч українських життів – реально сильний результат нашої двосторонньої співпраці з канцлером Шольцом, з усіма в Німеччині, хто підтримує захист життя й панування міжнародного права. калібр 155. Дякую, Олафе,

– сказав Зеленський.

Нові санкції від США

Цього тижня США ввели санкції проти російських суб'єктів, що підтримують економіку агресії. Серед них і ті, хто допомагає порушувати цінову стелю на російську нафту, й ті, хто в іранських структурах працює на дестабілізацію.

Зеленський подякував захисникам та рятувальникам

Президент особисто подякував тим, хто найбільше проявив себе в боях заради України:

Солдат Тарас Давидюк, розвідник, 130-й окремий розвідбат.

Солдат Олександр Котурбас, наша славетна 55-та окрема артилерійська бригада.

Солдати Андрій Григор'єв і старший солдат Віталій Красовський – обидва із 47-ї окремої механізованої бригади.

Сержант Микола Шугайло, 704-й полк радіаційного, хімічного, біологічного захисту.

Солдат Андрій Яцковець і молодший сержант Олександр Гаков із 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Принагідно він подякував усім воїнам, волонтерам, інструкторам, лікарям, рятувальникам ДСНС, працівникам Нацполіції і Нацгвардії, які допомагали й допомагають людям після російських обстрілів і після ударів негоди. А також тим, хто працює на українських оборонних виробництвах та захищає Україну на міжнародній арені.

Усі, хто дає Україні результат, усі, хто знайшов своє місце в загальнодержавній справі, усі, хто допомагає та дбає про Україну, – усім слава! Усім вдячність. Усім шана. Це важливо – щоб кожен залишався відданим спільній справі. Це важливо – щоб кожен тиждень можна було сказати: "Я додав щось своє до спільного захисту». Це важливо – щоб дії, конкретні дії мільйонів українців й українок кожного дня, кожного тижня ще більше зміцнювали українську силу. Разом усе здолаємо,

– сказав президент.



Важливо! Під час звернення Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, "особливо цими днями".