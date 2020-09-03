Американське видання New York Post помилково віднесло українську столицю до Росії. Новину ресурс опублікував 2 вересня та ще досі не виправив.

"Російський" Київ від New York Post: що відомо

У матеріалі ресурсу мовилося про українку в "Борисполі", яка вирішила подихати свіжим повітрям на крилі літака. Про це повідомляє 24 канал.

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"Цій перегрітій жінці закортіло зійти з рейсу в Росії. Тож вона вирішила охолодитися, залізши на крило", – зазначають журналісти.

А наступному абзаці можна побачити, що літак прилетів із Туреччини до Києва.

Станом на 11:00 3 вересня помилку ще досі не виправили.



"Російський" Київ від New York Post / Скриншот

До слова, видання The Sun, на яке посилається New York Post, зазначає, що інцидент трапився у столиці України Києві.



The Sun пише, про українську столицю Київ / Скриншот

Зауважимо, що раніше іноземні видання переважно називали "російським" Крим. Зазвичай вони розміщували карти з відкритого доступу в мережі, на яких півострів було позначено, як територію РФ.

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Пасажирка на крилі літака: коротко

Інцидент стався 31 серпня в аеропорту "Бориспіль".

Жінка була пасажиркою рейсу "Анталія – Київ".

Вона вирішила подихати свіжим повітрям й просто, відчинивши двері, прогулялася крилом літака.

Порушниця покинула крило тільки після того, як у ситуацію втрутилися працівники аеропорту.

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