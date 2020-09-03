Не лише Крим: New York Post назвало Київ "Росією"
Американське видання New York Post помилково віднесло українську столицю до Росії. Новину ресурс опублікував 2 вересня та ще досі не виправив.
"Російський" Київ від New York Post: що відомо
У матеріалі ресурсу мовилося про українку в "Борисполі", яка вирішила подихати свіжим повітрям на крилі літака. Про це повідомляє 24 канал.
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"Цій перегрітій жінці закортіло зійти з рейсу в Росії. Тож вона вирішила охолодитися, залізши на крило", – зазначають журналісти.
А наступному абзаці можна побачити, що літак прилетів із Туреччини до Києва.
Станом на 11:00 3 вересня помилку ще досі не виправили.
"Російський" Київ від New York Post / Скриншот
До слова, видання The Sun, на яке посилається New York Post, зазначає, що інцидент трапився у столиці України Києві.
The Sun пише, про українську столицю Київ / Скриншот
Зауважимо, що раніше іноземні видання переважно називали "російським" Крим. Зазвичай вони розміщували карти з відкритого доступу в мережі, на яких півострів було позначено, як територію РФ.
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Пасажирка на крилі літака: коротко
- Інцидент стався 31 серпня в аеропорту "Бориспіль".
- Жінка була пасажиркою рейсу "Анталія – Київ".
- Вона вирішила подихати свіжим повітрям й просто, відчинивши двері, прогулялася крилом літака.
- Порушниця покинула крило тільки після того, як у ситуацію втрутилися працівники аеропорту.
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