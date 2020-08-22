Фінський телеканал позначив анексований Крим російською територією: реакція України
Фінський телеканал TV1 опублікував мапу світу, на якій позначив територією Росії анексований Крим. На інцидент вже відреагували в українському посольстві.
Деталі скандалу
Телеканал TV1 вибачився та вже виправив помилку. Про це повідомляє фінська телекомпанія YLE.
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Компанія виправила помилку та опублікувала оновлену мапу, на якій Крим позначено тим же кольором, що й Україна.
Росія анексувала Крим, який належить Україні, на підставі референдуму, який Генеральна асамблея ООН визнала незаконним,
– наголосили в YLE.
Мапа з нібито російським Кримом / Фото TV1
Реакція України
Українське посольство відреагувало на інцидент. Дипломати подякували телекомпанії за швидку реакцію та виправлення помилки. Також у посольстві висловили сподівання, що такої помилки вдасться уникнути в майбутньому.
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Анексія Криму: головне
- Росія захопила та включила до свого складу український півострів у березні 2014 року. Російські окупанти почали перекидати на півострів своїх військових без розпізнавальних знаків. У народі їх почали називати "зеленими чоловічками".
- 16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов псевдо референдум про статус півострова. За його результатами Росія включила Крим до свого складу.
- Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової анексії Криму. На Росію за цей акт агресії наклали суворі економічні санкції.