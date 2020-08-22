Фінський телеканал TV1 опублікував мапу світу, на якій позначив територією Росії анексований Крим. На інцидент вже відреагували в українському посольстві.

Деталі скандалу

Телеканал TV1 вибачився та вже виправив помилку. Про це повідомляє фінська телекомпанія YLE.

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Компанія виправила помилку та опублікувала оновлену мапу, на якій Крим позначено тим же кольором, що й Україна.

Росія анексувала Крим, який належить Україні, на підставі референдуму, який Генеральна асамблея ООН визнала незаконним,

– наголосили в YLE.



Мапа з нібито російським Кримом / Фото TV1

Реакція України

Українське посольство відреагувало на інцидент. Дипломати подякували телекомпанії за швидку реакцію та виправлення помилки. Також у посольстві висловили сподівання, що такої помилки вдасться уникнути в майбутньому.

Thank you @yleuutiset for the prompt reaction and correcting Crimea on the map as integral part of Ukraine.

We hope that such regrettable mistake will be avoided in the future.#CrimeaIsUkrainehttps://t.co/rjM4Mlb3SZ — UKR Embassy in FIN (@UA_Emb_FI) August 22, 2020

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