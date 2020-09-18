Глава найбільшої парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Україні слід "побути Швейцарією" у питанні з Білоруссю. Мовляв, якщо поспішати з заявами, то можна отримати не надто приємні перспективи та сценарії.

Так парламентар прокоментував нещодавню заяву поки ще білоруського президента Олександра Лукашенка про закриття кордонів з Польщею та Литвою і посилення охорони на межі з Україною, передає PavlovskyNews.

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Ми завжди підтримуємо демократичні цінності, але не варто лізти поперед батька в пекло,

– зауважив Арахамія.

Неквапливість у питанні Білорусі він пояснив тим, що не хоче, аби Україна отримала на півночі ще один фронт. Водночас нардеп пов’язав рішення Лукашенка з нещодавно прийнятою заявою Ради щодо ситуації в Білорусі.

"Правильна позиція – не бути першими. Є великі держави, що завжди претендують на політичне лідерство, хай вони перші і реагують, а ми будемо підлаштовуватися. Це правильна позиція з точки зору захисту інтересів України", – висловився "слуга".

Якщо ж квапитися, то, Україна, на його думку, може наткнутися на кілька програшних сценаріїв:

Посилення контролю на кордоні з Білоруссю.

Розв’язання так званої економічної боротьби (коли Білорусь буде завищувати мита).

Останній варіант може призвести до того, що держава втратить декілька мільярдів гривень.