Не раніше 2023 року: у МВФ дали прогноз, коли відновиться світова економіка

У березні 2020 року 170 країн світу показали економічне падіння. Неабияк постраждали навіть найпотужніші економіки світу. Все через пандемію коронавірусу та викликані нею обмеження.

Світова криза через коронавірус

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, повного відновлення економіки не варто очікувати раніше 2023 року. Про це заявила розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє "Голос Америки".

Важливо Наскільки впала економіка України: перша оцінка від Держстату

Без медичного рішення, на жаль, для деяких економік можуть виповнитися більш негативні сценарії. Невідомість щодо поведінки вірусу затьмарює горизонт прогнозів,

– наголосила Георгієва.

МВФ прогнозує падіння світової економіки на 3,0% у 2020 році. Це набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008 – 2009 років.

Прогноз падіння економіки у різних країнах світу

економіка США впаде на 5,9%;

у Німеччині – на 7,0%;

у Франції – на 7,2%;

в Італії – на 9,1%;

в Іспанії – на 8,0%;

в Японії – на 5,2%;

у Великобританії – на 6,5%;

у Канаді – на 6,2%.

Вражає ЄС біднішає швидше, ніж решта світу: скільки втратила економіка через COVID-19

Як коронавірус вплинув на світову економіку