Не раніше 2023 року: у МВФ дали прогноз, коли відновиться світова економіка
У березні 2020 року 170 країн світу показали економічне падіння. Неабияк постраждали навіть найпотужніші економіки світу. Все через пандемію коронавірусу та викликані нею обмеження.
Світова криза через коронавірус
За прогнозами Міжнародного валютного фонду, повного відновлення економіки не варто очікувати раніше 2023 року. Про це заявила розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє "Голос Америки".
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Без медичного рішення, на жаль, для деяких економік можуть виповнитися більш негативні сценарії. Невідомість щодо поведінки вірусу затьмарює горизонт прогнозів,
– наголосила Георгієва.
МВФ прогнозує падіння світової економіки на 3,0% у 2020 році. Це набагато гірше, ніж під час фінансової кризи 2008 – 2009 років.
Прогноз падіння економіки у різних країнах світу
- економіка США впаде на 5,9%;
- у Німеччині – на 7,0%;
- у Франції – на 7,2%;
- в Італії – на 9,1%;
- в Іспанії – на 8,0%;
- в Японії – на 5,2%;
- у Великобританії – на 6,5%;
- у Канаді – на 6,2%.
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Як коронавірус вплинув на світову економіку
- Пандемія коронавірусу вплинула на всіх, починаючи від промислових гігантів та завершуючи дрібними підприємствами.
- За попередніми прогнозами, прибуток авіакомпаній через пов'язану з коронавірусом кризу у 2020 році знизиться на 55% або на 314 мільярдів доларів у порівнянні з показником 2019 року. Аби пом'якшити фінансовий вплив пандемії COVID-19 авіакомпанії звільняють своїх працівників та зменшують зарплати.
- Обсяги фінансової допомоги центральних банків для боротьби з пандемією коронавірусу можуть вплинути на ціну золота. Вартість дорогоцінного металу може зрости до рекордного рівня до жовтня 2021 року.
- Фондові ринки світу продовжує "лихоманити". Основні біржові показники то різко опускаються на тлі економічного спаду через коронавірус та обвал цін на нафту, то, навпаки, – підіймаються після введення державами антикризових заходів для боротьби з наслідками COVID-19.