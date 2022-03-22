План окупантів не вирізнявся геніальним задумом. Вони привезли "гуманітарну допомогу" для місцевих і намагалися збирати підписи у тих, хто хотів її отримати. Усе це супроводжувалося підняттям ворожого триколору на головній площі міста. Більше про провальне шоу орків у Вовчанську зі слів очевидця – читайте тут.

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Ганебну провокацію прокоментував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він назвав її спробою створити для російських телеканалів брехливу картинку того, що місцеві мешканці підтримують "русскій мір". Натомість вони отримали чітку відповідь: "Вовчанськ – це Україна!".

Ви можете призначати псевдокерівників, ви можете маніпулювати зрадниками України та зрадниками своїх односельчан. Однак, вам нічого не вдасться. Не вдасться купити справжніх українців своїми дешевими подачками,

– звернувся до росіян Синєгубов.

Крім того, очільник Харківщини вкотре звернувся до місцевих мешканців з попередженням. Він закликав їх не піддаватися провокаціям і не вірити обіцянкам і лозунгам тих, хто вбиває українців тисячами.

"Не підписуйте ніяких документів, не беріть ніяку допомогу з рук окупантів. На цих руках – смерті українців та зруйновані міста. Ми нічого не забудемо і не пробачимо, обов'язково помстимося, дамо гідну відсіч і відповідь", – сказав голова Харківської ОВА.

Звернення Олега Синєгубова щодо провокації окупантів у Вовчанську: дивіться відео

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