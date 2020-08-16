Бойовик російських окупаційних сил на Донбасі перейшов лінію розмежування і здався Збройним силам України.

Про це у твіттері повідомив офіцер ЗСУ Сергій Нещадим та пояснив, що бойовик не витримав знущань та свавілля в російсько-окупаційних військ.

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У "військовому квитку" чоловіка немає даних ні про освіту, ні про цивільні спеціальності.



Проросійський бойовик здався ЗСУ / Скриншот

Припинення вогню на Донбасі: що відомо