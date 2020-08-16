Не витримав знущань: проросійський бойовик здався ЗСУ на Донбасі – фото
Бойовик російських окупаційних сил на Донбасі перейшов лінію розмежування і здався Збройним силам України.
Про це у твіттері повідомив офіцер ЗСУ Сергій Нещадим та пояснив, що бойовик не витримав знущань та свавілля в російсько-окупаційних військ.
До слова Припинення вогню на Донбасі: в ОБСЄ зафіксували 262 порушення від початку домовленості
У "військовому квитку" чоловіка немає даних ні про освіту, ні про цивільні спеціальності.
Проросійський бойовик здався ЗСУ / Скриншот
Припинення вогню на Донбасі: що відомо
- 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про "повне та всеосяжне припинення вогню".
- Бойовики хоч і обстрілюють українські позиції, проте їхні обстріли радше провокативні, аніж прицільні. На щастя, жоден з бійців ЗСУ не загинув та не зазнав травм через це.
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Попри все бійці ЗСУ дотримуються режиму припинення вогню та готові до адекватної реакції на ймовірні підступні дії противника.