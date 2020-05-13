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Не все так погано: ЄБРР очікує зростання української економіки в 2021 році

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Зростання економіки України в 2021 році - прогноз ЄБРР
Яким є прогноз ЄБРР щодо української економіки? / inventure.com.ua

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує так званий V-подібний сценарій для української економіки. Мовиться про її швидке відновлення в 2021 на 5% після спаду цього року на 4,5%.

Відповідний прогноз ЄБРР оприлюднив у своєму звіті. Цю інформацію агентству Інтерфакс-Україна підтвердив регіональний економіст ЄБРР і екскерівник Центробанку Македонії Дімітар Богов.

До теми Перша в Україні криза без банкрутств банків, – у НБУ розповіли, як протистоять "коронакризі"

Які прогнози ЄБРР щодо України

  • Економіст передбачає повернення до нормального життя в Україні в другій половині року. Водночас негативного впливу на сферу туризму та готельного бізнесу, за його словами, не уникнути.
  • Українська економіка може почати зростання вже наприкінці третього кварталу 2020 року. Однак прогнозувати точні дані поки складно через невизначену ситуацію з пандемією коронавірусу.

Якщо соціальне дистанціювання буде довше, ніж передбачалося, рецесія може бути набагато глибшою. Знадобляться роки, щоб знову вийти на минулорічні показники ВВП,
– мовиться в звіті.

  • Карантин негативно вплинув на внутрішній попит і пропозицію. Для України особливо болісним стало падіння цін на метали та зниження обсягу грошових переказів.
  • При цьому, криза зачепила сферу послуг та експортних галузей, окрім сільського господарства. Транспортні підприємства, готелі та ресторани, роздрібна торгівля і нерухомість, а також багато малих і середніх підприємств з різних секторів можуть опинитися на межі виживання.
  • ЄБРР очікує, що ці фактори ще більше зашкодять промисловості, яка вже перебувала в стані занепаду до кризив. В банку наголосили, що першочерговим завданням українського уряду повинна стати підтримка тих підприємств, які є життєздатними і добре керованими, але виживанню яких загрожує криза.

Актуально Яким буде курс гривні до кінця 2020 та у 2021 роках: прогноз

Зверніть увагу! НБУ опублікував щоквартальний інфляційний звіт із прогнозом розвитку економіки. Серед невтішних прогнозів – скорочення ВВП на 11% у другому кварталі. Для порівняння, у I кварталі 2020 року падіння реального ВВП становило 0.5%.

Які прогнози НБУ щодо інфляції та безробіття в Україні?Згідно з прогнозом НБУ, у квітні – червні рівень безробіття зросте до 12%, а зростання зарплат призупиниться. Водночас інфляція в річному вимірі у квітні залишалась низькою – менше 3%.

фінансові полегшення
Фінансові полегшення на час карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Інфляція ВВП ЄБРР
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