Не все так погано: ЄБРР очікує зростання української економіки в 2021 році

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує так званий V-подібний сценарій для української економіки. Мовиться про її швидке відновлення в 2021 на 5% після спаду цього року на 4,5%.

Відповідний прогноз ЄБРР оприлюднив у своєму звіті. Цю інформацію агентству Інтерфакс-Україна підтвердив регіональний економіст ЄБРР і екскерівник Центробанку Македонії Дімітар Богов.

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Які прогнози ЄБРР щодо України

Економіст передбачає повернення до нормального життя в Україні в другій половині року. Водночас негативного впливу на сферу туризму та готельного бізнесу, за його словами, не уникнути.

Українська економіка може почати зростання вже наприкінці третього кварталу 2020 року. Однак прогнозувати точні дані поки складно через невизначену ситуацію з пандемією коронавірусу.

Якщо соціальне дистанціювання буде довше, ніж передбачалося, рецесія може бути набагато глибшою. Знадобляться роки, щоб знову вийти на минулорічні показники ВВП,

– мовиться в звіті.

Карантин негативно вплинув на внутрішній попит і пропозицію. Для України особливо болісним стало падіння цін на метали та зниження обсягу грошових переказів.

При цьому, криза зачепила сферу послуг та експортних галузей, окрім сільського господарства. Транспортні підприємства, готелі та ресторани, роздрібна торгівля і нерухомість, а також багато малих і середніх підприємств з різних секторів можуть опинитися на межі виживання.

ЄБРР очікує, що ці фактори ще більше зашкодять промисловості, яка вже перебувала в стані занепаду до кризив. В банку наголосили, що першочерговим завданням українського уряду повинна стати підтримка тих підприємств, які є життєздатними і добре керованими, але виживанню яких загрожує криза.

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Зверніть увагу! НБУ опублікував щоквартальний інфляційний звіт із прогнозом розвитку економіки. Серед невтішних прогнозів – скорочення ВВП на 11% у другому кварталі. Для порівняння, у I кварталі 2020 року падіння реального ВВП становило 0.5%.

Які прогнози НБУ щодо інфляції та безробіття в Україні?Згідно з прогнозом НБУ, у квітні – червні рівень безробіття зросте до 12%, а зростання зарплат призупиниться. Водночас інфляція в річному вимірі у квітні залишалась низькою – менше 3%.



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