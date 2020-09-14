Російський Красноярськ потерпає від нашестя мошок. Комахи всюди: на деревах, дорогах, на вікнах будинків та авто. Вони сідають на людей і їх незліченно багато.

Мешканці різних районів міста публікують у соцмережах відео з нашестям комах. Така активність мошок у вересні та ще й у такій кількості для росіян в новинку, раніше комахи могли надокучати людям, але це було у літній сезон. Тим паче – йшлося не про таку кількість, пишуть місцеві росЗМІ, передає 24 канал.

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Деякі користувачі пишуть, що Красноярськ атакували орди золотоочки звичайної, яка мешкає в Сибіру. Однак, в таких кількостях комаха цього виду зустрічається досить рідко, тим більше в межах міста.

На деяких відеозаписах видно, що комах так багато, що видовище нагадує скоріш рясний сніг, аніж мушок, які літають навкруги.

Експерти заспокоюють росіян: мовляв, видовище неприємне, але комахи не кусаються та особливої шкоди теж завдати не повинні. Їх нашестя пов'язують із теплими зимою та весною.

Нашестя мошок у Красноярську: відео