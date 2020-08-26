Працівники одного з найбільших заводів Білорусі БілАЗ вийшли на протест, а у Литві значно розшили санкційний список білоруських посадовців. Водночас тамтешня армія готується до найвищого рівня бойової готовності, свої сили активізували спецпризначенці. Продовжуються арешти незгодних із результатами виборів.

Напередодні затримали 2 членів Координаційної ради: Ольгу Ковалькову та Сергія Дилевського. Їх заарештували на 10 днів, а загалом – погрожують ув'язненням до 5 років за несанкціоновані протести. Детальніше про це в ефірі 24 каналу розповів лідер білоруського руху "За Свободу" Юрась Губаревич.

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Що відомо про мітинги

Він повідомив, що мітинги відбуваються по всій Білорусі, дуже часто – стихійно. Багато людей виходять на підтримку БілАЗ. Також було декілька зборів в Мінську навпроти Національної академії наук – люди виходили в так званий ланцюг солідарності.

Юрась Губаревич зазначив, що велика кількість людей приходила під Cлідчий комітет, де був запланований допит нобелівської лауреатки з літератури Світлани Алексієвич.

Довідка. Світлана Олександрівна Алексієвич – лауреатка Нобелівської премії, авторка книг "У війни – не жіноче обличчя", "Цинкові хлопчики", "Чорнобильська молитва", "Час секонд хенд". Засуджує російську агресію в Україні. Має українське коріння.

"Можливо, від влади це був жест залякування. Ймовірно, це зіграє проти них, адже до цієї події буде залучена увага на світовому рівні. Не кожен день нобелівських лауреатів викликають на допит у кримінальній справі", – наголосив лідер білоруського руху.



Допит Алексієвич / Фото "Радіо Свобода"

Яка позиція влади

Юрась Губаревич зазначив, що влада намагається використати людей, які залежать від бюджетних виплат, для участі у провладних мітингах. Це певна спроба перехопити ініціативу опозиції.

"Наразі невідомо, щоб якісь підприємства виступили в підтримку Лукашенка. Загалом протести не зупиняються. Вчора стало відомо про затримання декількох десятків людей – кількість затриманих зростає кожного дня", – розповів Губаревич.

Як пересічні білоруси ставляться до санкцій

Лідер руху "За Свободу" розповів, що потрібно розділяти види санкцій. За його словами, наразі йде мова про персональні та візові санкції. Це стосується тих, хто має відношення до фальсифікацій під час виборів та побиття мирних громадян. А також – вищого керівництва країни.

Звичайним білорусам стає зрозуміло, що ЄС робить це, аби не допустити на свою територію злочинців, які брали участь у заходах проти громадян та Білорусі,

– наголосив Губаревич.

Також він зазначив, що про економічні санкції у відношенні до підприємств наразі мова не йшла. Однак якщо про них повідомлять, то пропаганда спробує використати цю ситуацію, щоб звинуватити в усіх економічних проблемах Захід, який ввів відповідні санкції.

Чи налякають владу санкції

Юрась Губаревич зазначив, зо візові санкції мають, ймовірніше, символічний характер. Це ніби оцінка участі у відповідних подіях кожного із представників влади. Їхня ефективність навряд чи буде високою.

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"Я не знаю, чим можна налякати Лукашенка, він відмовляється розмовляти навіть з представниками найвищого рівня ЄС. Він обрав для себе посередником Володимира Путіна. Це не найефективніший шлях", – сказав він.

За словами Губаревича, ефективним може бути звернення Європейського Союзу до білоруського народу з пропозицією підтримки у період відновлення після відходу диктатора від влади.