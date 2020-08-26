Понад сто посадовців Білорусі, а зокрема і Олександр Лукашенко, внесені Литвою до переліку осіб, на яких Вільнюс хоче застосувати санкції. Людям зі списку скоріш за все заборонять в'їзд до Литви і заморозять їхні активи у фінансових установах республіки

Зазначається, що це другий варіант санкцій листа балтійської республіки. Про повідомила радниця міністра закордонних справ Раса Якілайтене, передає ТАСС.

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МЗС Литви направив до МВС уточнений список, до якого внесено 118 осіб, зокрема і президента Лукашенка,

– сказала вона.

Початковий перелік, куди разом з Лукашенком входили 32 людини МЗС передав на затвердження МВС 19 серпня. Наступного дня прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс заявив, що залишилися технічні питання, після вирішення яких список може бути оприлюднений в четвер або п'ятницю. Процес, однак, затягнувся.

Включеним до списку осіб пропонується заборонити в'їзд до Литви і заморозити їхні активи, якщо такі є, в фінансових установах республіки.

Санкції проти Лукашенка і його поплічників: коротко

ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі та засудив насильство проти мирних протестувальників.

19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовились про застосування санкцій проти окремих білоруських посадовців. Однак в Євросоюзі запевнили, санкції не вплинуть на життя громадян Білорусі.

Наразі Єврокомісія працює над створенням санкційного списку білоруських посадовців, у який вже ввійшли близько 20 осіб. Однак за даними ЗМІ, самого Лукашенка у списку поки немає.

Тим часом МЗС Білорусі закликало країни Євросоюз дати можливість країні розібратись із ситуацією, що склалась, самотужки.



Реакція світу на вибори у Білорусі / Інфографіка 24 каналу