Більше ніж 10 громадян Білорусі попросили про притулок у Литві. У литовському Департаменті міграції повідомляють, що люди бояться розправи на білоруській території.

Білоруси бояться розправи на батьківщині

Десять білорусів звернулись з проханням про притулок на кордоні, ще один – уже на території Литви. Про це повідомила керівник Департаменту Литви Евеліна Гудзінскайте, інформує Інтерфакс-Україна.

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З урахуванням того, що зараз відбувається в Білорусі, я б сказала, що це дуже небагато,

– повідомила Гудзінскайте.

Зазначимо, що прохання про надання притулку у Литві розглядають від кількох тижнів до пів року.

Ще близько 20 білорусів прибули до Литви, скориставшись гуманітарним викликом. Таку можливість уряд Литви запровадив у середині серпня – після старту протестів у Білорусі.

Зверніть увагу! У Литві разом з дітьми перебуває і опозиційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська. Опозиціонерка виїхала з Білорусі через тиск влади.

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