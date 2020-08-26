Протести в Білорусі: білоруські громадяни просять притулку у Литві
Більше ніж 10 громадян Білорусі попросили про притулок у Литві. У литовському Департаменті міграції повідомляють, що люди бояться розправи на білоруській території.
Білоруси бояться розправи на батьківщині
Десять білорусів звернулись з проханням про притулок на кордоні, ще один – уже на території Литви. Про це повідомила керівник Департаменту Литви Евеліна Гудзінскайте, інформує Інтерфакс-Україна.
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З урахуванням того, що зараз відбувається в Білорусі, я б сказала, що це дуже небагато,
– повідомила Гудзінскайте.
Зазначимо, що прохання про надання притулку у Литві розглядають від кількох тижнів до пів року.
Ще близько 20 білорусів прибули до Литви, скориставшись гуманітарним викликом. Таку можливість уряд Литви запровадив у середині серпня – після старту протестів у Білорусі.
Головне про протести у Білорусі
- 9 серпня у країні відбулися вибори президента.
- За офіційними результатами, перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко.
- Білоруси назвали вибори сфальсифікованими.
- У ніч на 10 серпня в країні розпочалися масові протести.
- За офіційними даними, під час протестів загинули 4 осіб. Однак активісти стверджують, що жертв більше.
- Понад 7 тисяч осіб було затримано.
- З 11 серпня в країні оголосили загальнонаціональний страйк, люди вимагають нових виборів президента.
- Опозиція створила Координаційну раду, яка має займатиcь передачею влади в країні. Прокуратура Білорусі відкрила кримінальну справу проти новоствореного органу.