Координаційна рада заявила, що у чинного уряду Білорусі "спірний" статус. Адже кабмін Олександр Лукашенко призначив ще 19 серпня – до інавгурації.

Уряд призначили з порушеннями, – Колеснікова

Відповідну заяву зробила член президії Координаційної Ради Марія Колеснікова, про це інформує DW.

До теми Протести в Білорусі: хроніка подій у відео

Колеснікова зазначила, уряд призначають лише після інавгурації глави держави, а також прем'єр-міністра має затвердити Палата представників.

Наразі новий уряд призначений президентом з порушенням законодавства, статус уряду – спірний,

– заявила Колеснікова.

Білоруси відкликають депутатів

Ще одна ініціатива опонентів Лукашенка – відкликання депутатів з законодавчого органу країни, а також місцевих рад. Про неї розповів ще один член президії Координаційної ради Павло Латушко.

У громадян є право відкликати мандати у депутатів Палати представників або місцевих рад, які не виконують свої зобов'язання і втратили довіру виборців. Процедуру відкликання вже почали багато виборців,

– повідомив Латушко.

Зазначимо, що Лукашенко 19 серпня призначив знову той самий склад уряду на чолі з Романом Головченком, який працював і до виборів.

Це важливо! Верховний суд Білорусі відмовився відкривати справу про невизнання підсумків виборів президента 9 серпня. Зі скаргою до Верховного суду зверталися екскандидати в президенти Світлана Тихановська, Андрій Дмитрієв і Ганна Конопацька.

Головне про протести у Білорусі