У Білорусі опозиція заявила про "спірний" статус уряду
Координаційна рада заявила, що у чинного уряду Білорусі "спірний" статус. Адже кабмін Олександр Лукашенко призначив ще 19 серпня – до інавгурації.
Уряд призначили з порушеннями, – Колеснікова
Відповідну заяву зробила член президії Координаційної Ради Марія Колеснікова, про це інформує DW.
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Колеснікова зазначила, уряд призначають лише після інавгурації глави держави, а також прем'єр-міністра має затвердити Палата представників.
Наразі новий уряд призначений президентом з порушенням законодавства, статус уряду – спірний,
– заявила Колеснікова.
Білоруси відкликають депутатів
Ще одна ініціатива опонентів Лукашенка – відкликання депутатів з законодавчого органу країни, а також місцевих рад. Про неї розповів ще один член президії Координаційної ради Павло Латушко.
У громадян є право відкликати мандати у депутатів Палати представників або місцевих рад, які не виконують свої зобов'язання і втратили довіру виборців. Процедуру відкликання вже почали багато виборців,
– повідомив Латушко.
Зазначимо, що Лукашенко 19 серпня призначив знову той самий склад уряду на чолі з Романом Головченком, який працював і до виборів.
Головне про протести у Білорусі
- 9 серпня у країні відбулися вибори президента.
- За офіційними результатами, перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко.
- Білоруси назвали вибори сфальсифікованими.
- У ніч на 10 серпня в країні розпочалися масові протести.
- За офіційними даними, під час протестів загинули 4 осіб. Однак активісти стверджують, що жертв більше.
- Понад 7 тисяч осіб було затримано.
- Світлана Тихановська вимушено виїхала з країни.
- Опозиція створила Координаційну раду, яка має займатиcь передачею влади в країні. Прокуратура Білорусі відкрила кримінальну справу проти новоствореного органу.