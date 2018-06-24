"Не хотів стріляти в жінку з дитиною": стали відомі деталі жахливого вбивства сім'ї у Харкові

Наразі сталі відомі деякі деталі жахливого вбивства сімейного подружжя у Харкові, яке сталося у неділю вранці, 24 червня. Чоловік із автомата розстріляв сімейну пару – 40-річного чоловіка і його цивільну дружину, а також поранив їхню 13-річну доньку.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу з місця події у прямому ефірі.

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Нагадаємо, що моторошна трагедія сталася у Харкові на вулиці Академіка Павлова, зловмисника вже затримали.

За словами кореспондентки, поранена дівчинка наразі перебуває в лікарні в стані середньої важкості, вона має два вогнепальні поранення. Відомо, що одна куля пройшла наскрізь через плече, а інша потрапила в ногу.

За неофіційною інформацією, між загиблим і зловмисником за декілька днів до цього стався конфлікт, саме тому чоловік прийшов помститися. Також повідомили, що зловмисник спочатку навіть сплутав під’їзди, і лише з другого разу знайшов потрібну квартиру.

Варто додати, що після затримання, вбивця зізнався, що насправді не хотів стріляти в жінку і її доньку. Наразі криміналісти продовжують працювати на місці вбивства.

Також кореспондентка зазначила, що з неофіційних джерел відомо, що поранена дівчинка, перед тим як втратити свідомість, сама назвала вбивцю, якого пізніше затримали працівники патрульної поліції Харкова.