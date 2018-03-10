Не кажіть, що на Донбасі немає патріотів: як волонтери Слов'янська допомагають нашим військовим

Довгоочікувану перемогу на фронті наближають не лише наші військові, але й волонтери. Із самого початку конфлікту на Сході, вони допомагають армії, як можуть. І зараз деякі питання закривають саме вони.

Волонтерський пункт у Слов'янську відкрився майже одразу після деокупації міста – у 2014 році. У центральній бібліотеці міста організували пункт допомоги армії під назвою "Маскувальна сітка для армії руками волонтерів".

"Оці 84 дні (окупації проросійськими бойовиками – 24) – це надовго, це на все життя ми запам'ятали. Тому хотілось щось зробити! Хоч щось!" – сказала волонтерка Людмила Савчук.

Читайте також: Коли старість – не перешкода: 92-річна бабуся в'яже теплі шкарпетки для військових на фронті

Основне заняття місцевих волонтерів – маскувальні сітки та кікімори, які і досі є білою плямою у системі забезпечення військових. В'язати маскувальні сітки тільки на перший погляд легко. Є ціла система, як це робити, і робота ця непроста та достатньо сильно втомлює.

Вони знають, що таке обстріли. Вони знають, як руйнуються їхні будинки, їхні мрії, їхні плани на майбутнє. Тому всі нагальні потреби, на вирішення яких дуже довго чекати, щоб нам допоміг центр або інші регіони, нам допомагають ті волонтери, які стали разом з нами пліч-о-пліч у боротьбі проти російського окупанта,

– зазначила військовослужбовиця ЗСУ Тетяна Науменко.

Волонтери з Донеччини закликають усю країну не опускати рук на шляху до перемоги. І головне – власною щоденною роботою демонструють, що це можна робити, попри будь-які негаразди.

Більше – дивіться у сюжеті.