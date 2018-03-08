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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Коли старість – не перешкода: 92-річна бабуся в'яже теплі шкарпетки для військових на фронті

11:33, 8 березня 448 Читать новость на русском

На Прикарпатті 92-річна жінка в'яже шкарпетки і рукавиці для українських бійців. Потім сама ж їх пакує і передає через волонтерів на Схід України. Бійці запевняють, що такий подарунок приймають з великою радістю, адже у в'язаних шкарпетках їм тепло і зручно.

Анні Дівнич напередодні Великодня виповниться 92 роки. Каже: ходить з паличкою, бо ноги болять. Проте енергії чимало. Тому аби не сидіти без діла, в'яже теплі шкарпетки і рукавиці для українських воїнів на Сході України. Щоранку, як прокидається, одразу береться за спиці. Петелька за петелькою – і подарунки для військових готові.

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"Буде тепло хлопцям. Добре їм буде і влітку, бо влітку ночі холодні. А діти там на війні. Не сплять, може вночі ходять. Та й треба їм на ноги мати щось. Як я буду жити, то ще наплету", – запевнила пенсіонерка.

Аби зробити одну пару шкарпеток чи рукавиць, жінці потрібно один-два дні. В'яже вона їх різних розмірів, щоб підійшли всім захисникам. Коли ж вже є хоча б декілька десятків пар, то пакує їх і через волонтерів передає військовим. Ті говорять, що така допомога на вагу золота. Адже зв'язані бабусею речі зігрівають бійців в холодних окопах і бліндажах.

Шкарпетки виручають в таку погоду як зараз, коли багато води, багато болота. Хлопці в берцях не ходять, ходять в гумових чоботах. Вдягається проста шкарпетка, зверху тепла, оця в’язана, і тоді гумовий чобіт, і це дуже рятує від холоду. Неймовірно рятує,
– розповіла активістка Леся Качурова.

Теплі речі вже найближчим часом волонтери відправлять на фронт бійцям 10-ї гірсько-штурмової бригади. А Анна Дівнич тим часом готує для них нову партію шкарпеток і рукавиць.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Івано-Франківськ Волонтери АТО
Джерело: 24 Канал
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