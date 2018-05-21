Не можна віддавати в приватні руки підприємства, які диктують населенню тарифи

Приватизація в Україні в її нинішньому вигляді є ні що інше, як дерибан державної власності.

Таку думку в ефірі телеканалу NewsOne висловив лідер "Громадської сили" Загід Краснов.

На його думку сам процес приватизації, та ще й напередодні виборів, коли увага суспільства буде зосереджено на іншому, є непрозорим.

"За короткий термін питання про приватизацію піднімався неодноразово. Спочатку, щоб включити в бюджет доходи від приватизації в 22,5 млрд грн, вирішили продавати державні підприємства. Потім передумали і заговорили про концесії, тепер знову передумали і оголосили про приватизацію. Хочеться запитати у влади, в чому проблема – не змогли домовитися між собою, кому що? А тепер все "розподілили"? – зазначив Загід Краснов. – Я не розумію, коли прем'єр-міністр, коментуючи список об'єктів, виставлених на приватизацію, каже, що мова не йде про стратегічні об'єкти. Зачекайте, там 18 енергетичних компаній. Скажіть, що може бути більш стратегічним, ніж енергокомпанії, які є монополістами? Я взагалі переконаний, що монополія в цій сфері повинна бути у держави. Це стосується і газу теж. Ті, підприємства, які можуть диктувати тариф населенню, не повинні бути в руках приватних компаній. Тому що коли у приватників в руках знаходяться електромережі, і ти можеш отримувати електроенергію тільки через них, вони може встановлювати позамежні тарифи, і ніхто нічого з цим не зможе зробити. У будь-який момент вони можуть відключити рубильник, який знаходиться в їх руках".

Загід Краснов зазначив, що приклад Одеського припортового заводу красномовно говорить про те, що його хочуть прибрати до рук за безцінь.

"Сьогодні влада може сказати, що у неї немає грошей. Але я впевнений, що ніхто з можновладців не продав би своє підприємство в 10 разів дешевше від його вартості. Припустимо, Одеський припортовий завод, який сьогодні вони виставили зі стартовою ціною 54 млн доларів, в 2016 році виставляли за 500 мільйонів доларів – тобто в 10 разів дорожче. Як це можливо? – підкреслив політик. – Якщо у вас немає грошей і вам не дають прямі кредити, є можливість кредитуватися побічно. У влади є досвід випуску єврооблігацій, які вона продає під 7% річних. Їх охоче купують іноземні компанії, оскільки вони підкріплені гарантіями держави. Так випустіть їх і отримаєте гроші, а не знижуйте ціну на 1000% підприємства, яке належить народу. Адже люди повинні розуміти, що державні підприємства – це власність народу".

За словами Загіда Краснова, Одеський припортовий завод є ласим шматочком для будь-якого інвестора. Але навряд чи він дістанеться європейськійі компанії.

"Чи можуть той же Одеський припортовий завод купити іноземці? Тільки теоретично. Більш того, його готовий купити будь-хто, але, на мій погляд, він не дістанеться нікому, крім представників нинішньої влади. Я думаю, вже все вирішено. Чому сьогодні підприємство не працює? Тому що при складанні договору з постачальником сировини допустили помилку, і тепер заводу нема з чим працювати. Я вважаю, що ситуація створена штучно саме для того, щоб в 10 разів знизити вартість підприємства для приватизації", – підкреслив Загід Краснов.