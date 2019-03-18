Корупціонери продовжують красти, бо в українців "пам'ять коротка"

Розслідування "БігусІнфо" про розкрадання друзями Порошенка "оборонки" вельми обурило українське суспільство. Проте для нас воно не стало ні чимось несподіваним, ні чимось новим. Адже насправді розкрадання й оборудки з вітчизняним військово-промисловим комплексом стаються регулярно.

Але в Україні настільки насичене життя, що ті скандали дуже швидко забуваються, замилюються новими трагедіями, катастрофами та гучними викриттями.

Ми і про Свинарчуків забули б уже за тиждень, як забули про скандали з продажем втридорога українській армії БТРів, завезених металобрухтом із країн колишнього Варшавського блоку. Як забули скандали із вітчизняними мінометами "Молот", які розривалися під час стрільб й вбивали своїх же бійців. Згадали зараз? Пам'ятаєте, скільки було трагічних випадків з "Молотом"? Пам'ятаєте, скільки українських воїнів загинуло від того, що в конструкції цього смертельно небезпечного для своїх же вітчизняного міномета були недоліки? І головне питання: а ви пам'ятаєте скількох винуватців покарали за загибель 13 мінометників, скількох покарали за те, що узятий на озброєння й оплачений з держбюджету "Молот" 9 разів розривало під час стрільб?

Так от, не силуйте себе намаганнями згадати – жодного не було покарано. 9 інцидентів, 13 загиблих, жоден із винуватців не покараний. А ми взагалі забули про ті випадки...

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Отож, так само ми і про Свинарчуків-Гладковських забули б. Але їм трохи не пощастило, що друг-президент зараз вирішив піти на другий термін. То ж політичні опоненти Петра Порошенка не дали цьому скандалу з розкраданнями оборонного бюджету зійти на нівець. Не тому, що в них серце болить за армію – ні! Цьому скандалу не дали затухнути лише тому, що компромат здатен похитнути рейтинг чинного президента. Власне, тому і пам'ятаємо ми про Свинарчуків трохи довше, аніж тиждень – лише тому, що через вибори нам не дають про це забути.

Не дає забути Юлія Тимошенко, яка, скориставшись можливістю, узялася оголошувати Порошенкові імпічмент за розкрадання його друзями оборонки. Не дає нам забути це і контрольований Арсеном Аваковим "Нацкорпус", який узявся ставити Порошенкові ультиматуми із вимогою посадити Свинарчуків за грати.

Я зараз не критикую ні Тимошенко, ні Авакова – поки вони діють у правовому полі. Я про інше, а саме про нашу коротку пам'ять, яка дозволяє можновладцям безкінечно повторювати одні й ті самі примітивні оборудки з розкраданнями бюджету нашої країни. Цей скандал з Гладковськими не новий, це все вже було і все це ще буде, адже можливість ницо наживатися на армії нікуди не поділася, чергові мажори чи прокурори крадуть і в цю хвилину. Наживаються на державі вони з тієї причини, що ми це дозволяємо робити через свою коротку пам'ять і готовність пробачити політикам та можновладцям усі їхні так звані "зальоти" та "промахи"…

Що відомо про корупційний скандал в "Укроборонпромі"?Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.



До групи входять: тепер вже колишній замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди (трьох останніх журналісти називають у розслідування "хлопчики"). Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима".



Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників. А старший переконує, що нічого про це не знав.



До розкрадання був причетний і директор "Укроборонпрому" Павло Букін. Він та інші учасники схем освоїли чималу суму грошей на висотомірах – важливих частинах до літаків. Їх завезли контрабандою з Росії і продали в "Укроборонпром" за завищеними цінами.

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