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      Не підтримав більшість: що обурило суддю у рішенні КСУ про винагороди колегам

      -
      Суддя Сергій Головатий / ukrinform.ua

      13 суддів Конституційного суду України підтримали збільшення довічного утримання суддям, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання. Їхній колега Сергій Головатий не погодився з таким рішенням.

      Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть тижня" розповіла Ірина Шиба – експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей у Фундації DEJURE.

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      "Сергій Головатий заявив, що презумпція невинуватості застосовується лише у кримінальному праві, де ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Але на інші процеси цей принцип не поширюється", – відзначила вона.

      Експертка пояснила, що так само рівність у правах гарантується лише для фізичних осіб, але не для посадовців. Їх заробітна плата і довічне грошове утримання може і має відрізнятись залежно від різних факторів.

      Адже судді отримують різні зарплати залежно від вислуги років, наявності наукового ступеня чи доступу до державної таємниці. Але ніхто із них не оскаржує ці доплати,
      – наголосила Шиба.

      Й додала, що Головатий навів як приклад розмір стипендій для студентів та винагороду науковців, які залежить від рівня їх знань та професійної кваліфікації.

      Суддя Сергій Головатий
      Премію "Честь тижня" отримав суддя Сергій Головатий

      Шиба зазначила, що загалом суддя не побачив жодних підстав для того щоб вважати підвищення розміру грошового утримання для суддів, які пройшли кваліфікаційне оцінювання неконституційним. Тож не погодився з рішенням свої колег.

      Премію "Честь тижня" за розбіжну думку щодо виплати суддівської винагороди отримує суддя Конституційного суду України Сергій Головатий.

      "До речі, суддя вже отримував від нас визнання у 2019 році, коли висловився проти скасування статті про незаконне збагачення. Тоді він заявив, що норма не порушує презумпцію невинуватості, як думають нардепи та інші судді. З позицією судді були згодні міжнародні партнери України — країни Великої сімки, Світовий банк та Антикорупційна ініціатива ЄС", – підсумувала експертка.

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Честь і НЕчесть" Ірини Шиби за 29 лютого 2020:

       

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Конституційний суд Відеоблоги Судді Новини України
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