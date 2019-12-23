06:38
23 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Невеличкий прокол Пині. Путін і його ботоксна історія
      Вєсті Кремля
      19:28, 21 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Український Джон Сноу. Що загубив Янукович, то знайшов Дубінський
      Вєсті.UA
      18:56, 21 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ

      Не приїжджають чи здирають подвійний тариф: чи реально викликати таксі з автокріслом

      35 Читать новость на русском

      Уже понад місяць в Україні можна перевозити дітей виключно в автокріслах. Якщо власники авто позитивно сприйняли цей закон, то з таксистами виникли проблеми. Водії масово відмовляються від замовлення. Чи легко тепер з дитиною викликати машину – перевірили журналісти 24 каналу.

      Чи можливо викликати в Україні таксі з автокріслом

      Після ухвалення закону, який зобов'язує перевозити дітей в автокріслах, виникла проблема з викликом таксі. У соціальних мережах батьки скаржаться на те, що водії змушують їх оплачувати штраф у 510 грн, або ж навіть відмовляються їхати.

      Важливо! Які діють штрафи за перевезення дітей без автокрісел у світі: інфографіка

      Негативні відгуки батьків змусили деякі служби таксі шукати вихід із ситуації. Нещодавно вони анонсували запуск додаткової послуги – поїздка з автокріслом. Тепер, замовляючи машину, треба лише обрати цю опцію.

      Журналістка 24 каналу Людмила Гаврилюк моделює ситуацію: разом з сином вона поспішає до садочка, тож машина потрібна терміново. Замовили одразу дві різні служби. Втім, почувши, що буде дитина, водії один за одним відмовлялись їхати.


      Журналістка 24 каналу з сином влаштувала експеримент

      Після години пошуків таки знайшлася потрібна нам машина. За п'яти хвилинну поїздку вони заплатили 120 гривень, половину – взяли за автокрісло. Втім, ціна не фіксована, її змінюють оператори за власним бажанням.


      Як штрафують водіїв за відсутність автокрісла у різних країнах/ Інфографіка 24 каналу

      Яка ситуація з автокріслами у таксі в Європі

      Натомість у Європі перевозити дітей в таксі з автокріслом давно стало нормою. Це підтвердила мандрівниця Аліна Волошина. Вона з сім'єю тепер відпочиває в Іспанії. Каже, за весь час перебування в країні ні разу не виникало проблем з викликом машини.

      Коли ми викликаємо таксі, то просто уточнюємо, що у нас є дитина такого-то віку і все. Без проблем надають автокрісло. Доплачувати за автокрісло, ясна річ, не потрібно,
      – додала Аліна.

      Крім того, сказала Аліна, водії приїжджають на замовлення протягом декількох хвилин.


      У Європі перевозити дітей в таксі з автокріслом давно стало нормою

      Чому небезпечно тримати дитину на руках в авто

      Експерти стверджують: якщо ви не пристебнуті та тримаєте дитину на руках – при ДТП ви вб’єте дитину власним тілом. Якщо ж ви пристебнуті, то ви або зламаєте їй грудну клітину тиском, або не втримаєте її й вона вилетить з авто.

      При зіткненні на швидкості у 30 кілометрів за годину – дитина, що має вагу 7 кілограмів, починає важити 135 кілограмів. Коли автомобіль різко зупиняється, внаслідок інерції та імпульсу, дитина стає у 4 – 5 разів важчою, тому втримати її на руках стає неможливо, і вона перетворюється в ядро, яке вилітає з автомобіля.

      Чому необхідно возити дитину в автокріслі – дивіться відео 24 каналу

      Що передбачає закон України

      Юристи наголошують, закон діє і дотримуватися його мають всі, зокрема й таксисти. І якщо їхня машина не обладнана автокріслом чи бустером, то відповідальність за це несуть виключно вони.

      Абсолютно необґрунтовано водії таксі відмовляють у перевезенні. В Україні діють правила надання послуг пасажирським автомобільним транспортом. Відповідно до цих правил, жодних обмежень щодо перевезення дітей не встановлено,
      – підкреслив юрист Михайло Гаврилюк.

       Експерти наголошують, пасажири мають знати свої права. Тож, коли таксист відмовляється брати замовлення або просить за нього сплатити штрафу, варто сказати йому, що він діє усупереч закону.

      Прогноз погоди на 23 грудня: в Україні похолодає, прийдуть дощі і сильний вітер
      сьогодні
      1519
      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новини України Законодавство Діти і неповнолітні Авто Інфографіка Штрафи
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      22 грудня , 22:01 Головні новини 22 грудня: вибори в ОТГ, можливий зрив обміну полоненими і "святкові" черги
      Ірина Вихрущ 987
      22 грудня , 22:00 Оголошена війна опозиції, роздор у справі Шеремата та темне майбутнє "Газпрому": блоги тижня
      Блоги тижня 656
      22 грудня , 21:00 Розслідування вбивства Шеремета: справа в будь-якому випадку закінчиться погано
      Леонід Остальцев 1757
      22 грудня , 20:10 Найсмішніші меми тижня: Аваков б'є двічі, ісконно рузькі болота Путіна, вижити після
      Василь Денисюк 3081
      22 грудня , 19:30 Кого Україна віддасть Росії в обміні полоненими, наслідки демонізації ветеранів – відео тижня
      Северин Трач 788
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук