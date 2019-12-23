Не приїжджають чи здирають подвійний тариф: чи реально викликати таксі з автокріслом

Уже понад місяць в Україні можна перевозити дітей виключно в автокріслах. Якщо власники авто позитивно сприйняли цей закон, то з таксистами виникли проблеми. Водії масово відмовляються від замовлення. Чи легко тепер з дитиною викликати машину – перевірили журналісти 24 каналу.

Чи можливо викликати в Україні таксі з автокріслом

Після ухвалення закону, який зобов'язує перевозити дітей в автокріслах, виникла проблема з викликом таксі. У соціальних мережах батьки скаржаться на те, що водії змушують їх оплачувати штраф у 510 грн, або ж навіть відмовляються їхати.

Важливо! Які діють штрафи за перевезення дітей без автокрісел у світі: інфографіка

Негативні відгуки батьків змусили деякі служби таксі шукати вихід із ситуації. Нещодавно вони анонсували запуск додаткової послуги – поїздка з автокріслом. Тепер, замовляючи машину, треба лише обрати цю опцію.

Журналістка 24 каналу Людмила Гаврилюк моделює ситуацію: разом з сином вона поспішає до садочка, тож машина потрібна терміново. Замовили одразу дві різні служби. Втім, почувши, що буде дитина, водії один за одним відмовлялись їхати.



Журналістка 24 каналу з сином влаштувала експеримент

Після години пошуків таки знайшлася потрібна нам машина. За п'яти хвилинну поїздку вони заплатили 120 гривень, половину – взяли за автокрісло. Втім, ціна не фіксована, її змінюють оператори за власним бажанням.



Як штрафують водіїв за відсутність автокрісла у різних країнах/ Інфографіка 24 каналу

Яка ситуація з автокріслами у таксі в Європі

Натомість у Європі перевозити дітей в таксі з автокріслом давно стало нормою. Це підтвердила мандрівниця Аліна Волошина. Вона з сім'єю тепер відпочиває в Іспанії. Каже, за весь час перебування в країні ні разу не виникало проблем з викликом машини.

Коли ми викликаємо таксі, то просто уточнюємо, що у нас є дитина такого-то віку і все. Без проблем надають автокрісло. Доплачувати за автокрісло, ясна річ, не потрібно,

– додала Аліна.

Крім того, сказала Аліна, водії приїжджають на замовлення протягом декількох хвилин.



У Європі перевозити дітей в таксі з автокріслом давно стало нормою

Чому небезпечно тримати дитину на руках в авто

Експерти стверджують: якщо ви не пристебнуті та тримаєте дитину на руках – при ДТП ви вб’єте дитину власним тілом. Якщо ж ви пристебнуті, то ви або зламаєте їй грудну клітину тиском, або не втримаєте її й вона вилетить з авто.

При зіткненні на швидкості у 30 кілометрів за годину – дитина, що має вагу 7 кілограмів, починає важити 135 кілограмів. Коли автомобіль різко зупиняється, внаслідок інерції та імпульсу, дитина стає у 4 – 5 разів важчою, тому втримати її на руках стає неможливо, і вона перетворюється в ядро, яке вилітає з автомобіля.

Чому необхідно возити дитину в автокріслі – дивіться відео 24 каналу

Що передбачає закон України

Юристи наголошують, закон діє і дотримуватися його мають всі, зокрема й таксисти. І якщо їхня машина не обладнана автокріслом чи бустером, то відповідальність за це несуть виключно вони.

Абсолютно необґрунтовано водії таксі відмовляють у перевезенні. В Україні діють правила надання послуг пасажирським автомобільним транспортом. Відповідно до цих правил, жодних обмежень щодо перевезення дітей не встановлено,

– підкреслив юрист Михайло Гаврилюк.

Експерти наголошують, пасажири мають знати свої права. Тож, коли таксист відмовляється брати замовлення або просить за нього сплатити штрафу, варто сказати йому, що він діє усупереч закону.