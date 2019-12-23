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      Не приезжают или сдирают двойной тариф: реально ли вызвать такси с детским автокреслом

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      Уже более месяца в Украине можно перевозить детей только в автокреслах. Если владельцы автомобилей положительно восприняли этот закон, то с таксистами возникли проблемы. Водители массово отказываются от заказа. Легко ли теперь с ребенком вызвать машину – проверили журналисты 24 канала.

      Возможно ли вызвать в Украине такси с детским автокреслом

      После принятия закона, который обязывает перевозить детей в автокреслах, возникла проблема с вызовом такси. В социальных сетях родители жалуются на то, что водители заставляют их оплачивать штраф в 510 грн, или даже отказываются ехать.

      Важно! Действующих штрафы за перевозку детей без автокресел в мире: инфографика

      Негативные отзывы родителей заставили некоторые службы такси искать выход из ситуации. Недавно они анонсировали запуск дополнительной услуги – поездка с автокреслом. Теперь, заказывая машину, надо только выбрать эту опцию.

      Журналистка 24 канала Людмила Гаврилюк моделирует ситуацию: вместе с сыном она спешит в детсад, поэтому машина нужна срочно. Заказали сразу две разные службы. Впрочем, услышав, что будет ребенок, водители один за другим отказывались ехать.


      Журналистка 24 канала с сыном устроила эксперимент

      После часа поисков таки нашлась нужная нам машина. За пятиминутную поездку они заплатили 120 гривен, половину – взяли за автокресло. Впрочем, цена не фиксированная, ее меняют операторы по собственному желанию.


      Как штрафуют водителей за отсутствие автокресла в разных странах / Инфографика 24 канала

      Какова ситуация с автокреслами в такси в Европе

      А вот в Европе перевозить детей в такси с автокреслом давно стало нормой. Это подтвердила путешественница Алина Волошина. Она с семьей теперь отдыхает в Испании. Говорит, за все время пребывания в стране ни разу не возникало проблем с вызовом машины.

      Когда мы вызываем такси, то просто уточняем, что у нас есть ребенок такого-то возраста и все. Без проблем предоставляют автокресло. Доплачивать за автокресло, конечно, не нужно,
      – добавила Алина.

      Кроме того, сказала Алина, водители приезжают на заказ в течение нескольких минут.


      В Европе перевозить детей в такси с автокреслом давно стало нормой

      Почему опасно держать ребенка на руках в автомобиле

      Эксперты утверждают: если вы не пристегнуты и держите ребенка на руках – при ДТП вы убьете ребенка собственным телом. Если же вы пристегнуты, то вы или сломаете емугрудную клетку давлением, или не удержите его, и он вылетит из автомобиля.

      При столкновении на скорости в 30 километров в час – ребенок, имеющий вес 7 кг, начинает весить 135 килограммов. Когда автомобиль резко останавливается, вследствие инерции и импульса, ребенок становится в 4-5 раз тяжелее, поэтому удержать его на руках становится невозможно, и он превращается в ядро, которое вылетает из автомобиля.

      Почему необходимо возить ребенка в автокресле смотрите видео 24 канала

      Что предусматривает закон Украины

      Юристы отмечают, закон действует и соблюдать его должны все, в том числе и таксисты. И если их машина не оборудована автокреслом или бустером, то ответственность за это несут исключительно они.

      Абсолютно необоснованно водители такси отказывают в перевозке. В Украине действуют правила предоставления услуг пассажирским автомобильным транспортом. Согласно этим правилам, никаких ограничений для перевозки детей не установлено,
      – подчеркнул юрист Михаил Гаврилюк.

      Эксперты отмечают, пассажиры должны знать свои права. Поэтому, когда таксист отказывается брать заказы или просит за него уплатить штраф, стоит сказать ему, что он действует вопреки закону.

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новости Украины Законодательство Дети и несовершеннолетние Штрафы Инфографика Авто
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