Не тільки в Києві потоп: військові оприлюднили фото підтоплених окопів на Донбасі

Шалені зливи наробили багато лиха по всій території України. Але в результаті негоди затопило не лише вулиці та переходи Києва, а й окопи військових ЗСУ на Донбасі.

Про це повідомила військова Вікторія Руденко у Facebook.

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Зазначимо, що 25 липня потужні зливи з градом просто паралізували Київ. Буквально за півгодини дощу в місті підтопило підземні переходи, товари попливли у вуличних річках, люди по коліна у воді змушені переходити вулицю. Але негода підтопила і території на Донеччині.

Уся стрічка (новин – 24) в підтопленому переході в Києві, але подивіться як виглядають деяки окопи на фронті і як по ним пересуваються бійці,

– написала дівчина.

До слова, нормальне пересування Києвом суттєво ускладнилося, проте дехто знайшов вихід із ситуації, вигадавши свій спосіб переміщення в таку негоду – на човнах.