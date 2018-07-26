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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Не тільки в Києві потоп: військові оприлюднили фото підтоплених окопів на Донбасі

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Військові оприлюднили фото підтоплених окопів на Донбасі
Військові оприлюднили фото підтоплених окопів на Донбасі / Facebook

Шалені зливи наробили багато лиха по всій території України. Але в результаті негоди затопило не лише вулиці та переходи Києва, а й окопи військових ЗСУ на Донбасі.

Про це повідомила військова Вікторія Руденко у Facebook.

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Зазначимо, що 25 липня потужні зливи з градом просто паралізували Київ. Буквально за півгодини дощу в місті підтопило підземні переходи, товари попливли у вуличних річках, люди по коліна у воді змушені переходити вулицю. Але негода підтопила і території на Донеччині.

Уся стрічка (новин – 24) в підтопленому переході в Києві, але подивіться як виглядають деяки окопи на фронті і як по ним пересуваються бійці,
– написала дівчина.

До слова, нормальне пересування Києвом суттєво ускладнилося, проте дехто знайшов вихід із ситуації, вигадавши свій спосіб переміщення в таку негоду – на човнах.

Теги: Новини України Новини Києва Негода в Україні Війна на Донбасі Погода
Джерело: 24 канал
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