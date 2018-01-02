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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Не тільки вбивство: у поліції висунули ще кілька версій загибелі Ноздровської

16:10, сьогодні 3870 Читать новость на русском
Загибель Ірини Ноздровської
Загибель Ірини Ноздровської / Фото з вільних мереж

Окрім версії про вбивство, правоохоронці розглядають ще кілька основних версій у розслідуванні загибелі правозахисниці Ірини Ноздровської.

Про це заявив речник поліції Київщини Микола Жукович, повідомляє "Укрінформ".

Зазначимо, що у Нацполіції також заявляли, що версія самогубства у розслідуванні загибелі правозахисниці Ірини Ноздровської не розглядається.

Зараз розглядаються основні 4 версії. Це її професійна діяльність, інша, більш конкретизована, – по останній справі за фактом ДТП, наступна – хуліганство і ще одна – що її (Ноздровську) хотіли зґвалтувати,
– розповів Жукович.

Читайте також: Загибель Ноздровської: у поліції розповіли про перебіг розслідування

Речник поліції наголосив, що одна з перших версій, яку правоохоронці візьмуть на відпрацювання, стосується судової справи за фактом ДТП, якою займалася Ноздровська.

"Ми розглядали як версію вбивства її службову діяльність... Але саме ми уточнили, що саме через останню судову справу, де вона брала активну участь, напевно, і сталося це вбивство. Ми її поставили як одну із перших, щоб відпрацювати", – зазначив Жукович.

Нагадаємо, 1 січня на Київщині знайшли мертвою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП жінки. Тіло Ноздровської знайшли в річці, жінка була роздягненою.

Теги: Новини України Ірина Ноздровська Кримінальні новини Жертви Поліція Розслідування Згвалтування
Джерело: 24 Канал
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