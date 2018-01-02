Не тільки вбивство: у поліції висунули ще кілька версій загибелі Ноздровської

Окрім версії про вбивство, правоохоронці розглядають ще кілька основних версій у розслідуванні загибелі правозахисниці Ірини Ноздровської.

Про це заявив речник поліції Київщини Микола Жукович, повідомляє "Укрінформ".

Зазначимо, що у Нацполіції також заявляли, що версія самогубства у розслідуванні загибелі правозахисниці Ірини Ноздровської не розглядається.

Зараз розглядаються основні 4 версії. Це її професійна діяльність, інша, більш конкретизована, – по останній справі за фактом ДТП, наступна – хуліганство і ще одна – що її (Ноздровську) хотіли зґвалтувати,

– розповів Жукович.

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Речник поліції наголосив, що одна з перших версій, яку правоохоронці візьмуть на відпрацювання, стосується судової справи за фактом ДТП, якою займалася Ноздровська.

"Ми розглядали як версію вбивства її службову діяльність... Але саме ми уточнили, що саме через останню судову справу, де вона брала активну участь, напевно, і сталося це вбивство. Ми її поставили як одну із перших, щоб відпрацювати", – зазначив Жукович.

Нагадаємо, 1 січня на Київщині знайшли мертвою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП жінки. Тіло Ноздровської знайшли в річці, жінка була роздягненою.