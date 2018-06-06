Небезпека кризи: відкритий лист українському суспільству від бізнесу та провідних економістів

Українські економісти звернулися до суспільства із застереженням про нову економічну кризу, яка може стати реальністю для України вже найближчим часом. 24 канал публікує текст звернення.

"Вважаємо своїм обов’язком заявити: українська держава стоїть на межі глибокої економічної кризи.

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У другій половині цього року український уряд має заплатити понад 3 млрд. доларів кредиторам. У наступному році біля 7 млрд. Цих коштів держава не має, і джерела їх отримання поки відсутні. Невиплата боргу означає катастрофічну девальвацію гривні з неминучим стрімким зубожінням більшості українських громадян.

Для виплати є три опції:

- продовження програми співробітництва з МВФ;

- позики у приватних інвесторів;

- радикальне скорочення видатків бюджету.

Опція з приватними інвесторами насправді означає лише відкладання проблеми на рік з подальшим ще більшим затягуванням боргового зашморгу. Оскільки гроші можна буде позичити не менше ніж під 8% або всі 10-12%.

Радикальне скорочення видатків бюджету – пенсії, зарплати, освіта, медицина, оборона – малоймовірно.

Тому залишається подальше співробітництво з МВФ, де річна ставка позики складає 3%. Але ця програма не буде продовжена доки Україна не повернеться на шлях реформ. З МВФ чи без, через відсутність боротьби з корупцією і повільні реформи ми втрачаємо останній шанс. У нас є тижні (не місяці). Парламент, уряд та Президент повинні зробити вибір зараз. Перед тим, як парламент піде на канікули".

Підписанти:

Тимофій Милованов, PhD, Почесний президент Київської Школи Економіки.

Юрій Городніченко, PhD, Голова академічної ради Київської Школи Економіки.

Юлія Клименко, директор програми MBA, Київська школа економіки; Колишній заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України; Член правління Transparency International Україна

Роман Шпек, Голова Ради Незалежної асоціації банків України, Старший Радник ПАТ "Альфа Банк"

Томаш Фіала, генеральний директор, Dragon Capital

Сергій Черненко, Голова Правління ПУМБ

Іван Міклош, голова Стратегічної групи радників з підтримки реформ

Маргарита Карпенко, партнерка, DLA Piper

Андрій Логвін, Співзасновник та Генеральний директор компанії Кasta

Сергій Гусовський, стратегічний радник почесного президента, Київська школа економіки

Сергій Башлаков

Наталія Шаповал, віце-президент з економіко-політичних досліджень, Київська школа економіки

Наталія Мостепанюк, віце-президент з фінансів, Київська школа економіки