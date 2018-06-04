Недешеве задоволення: скільки українці витрачають на їжу

За даними дослідження департаменту сільського господарства США (аналог нашого міністерства аграрної політики), 38% видатків українців йде на придбання їжі. За цим показником ми серед "лідерів" цього дослідження.

Загалом американські чиновники проаналізували видатки громадян 86 країн – більшості країн Європи, а також розвинених країн в різних регіонах світу. Цифри брались станом на 2016 рік з відкритих статистичних джерел, зокрема, Euromonitor.

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Так, у 2016 році українці витратили 38% від усіх доходів на продукти. Це найвищий показник серед країн-сусідів – до прикладу, дещо менше витрачають білоруси (36,2%), мешканці Грузії (31,0%) Росії (29,9%) та Румунії (29,6%), натомість в Польщі, Чехії, Словаччині та Угорщині цей показник сягає 16-18%, а в Німеччині - всього 10,6%.



Українці витрачають на їжу вдвічі більше доходів, аніж угорці

Однак є країни, мешканці яких витрачають ще більше – зокрема, ще африканські та азійські країни, які потрапили в "рейтинг". Наприклад, мешканці Нігерії витрачають 58,9% грошей на їжу, кенійці – 52,2%, камерунці – 45,5%, жителі Казахстану – 42,8%, Філіппін та Пакистану – по 41,9%.

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Найбільше витрачають на їжу в Нігерії

А от на іншому "полюсі" США – жителі цієї країни витрачають на їжу всього 6,3%. Дещо більше – в Сінгапурі (6,7%), Великобританії (8,1%), Швейцарії (8,7%), Канаді (9,1%) та Ірландії (9,5%).



Найменшу частину від доходу на їжу витрачають у США

Окремо проаналізували в Департаменті витрати на алкоголь та тютюнові вироби – як не дивно, лідерами виявились країни з колишнього соціалістичного табору. Серед лідерів – Білорусь та Естонія (по 8,6%), Угорщина (8,4%), Чехія (8,1%) та Україна (8%).



Найдорожче шкідливі звички обходяться білорусам та естонцям