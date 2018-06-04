Недешевое удовольствие: сколько украинцы тратят на еду

По данным исследования департамента сельского хозяйства США (аналог нашего министерства аграрной политики), 38% расходов украинцев идет на приобретение пищи. По этому показателю мы среди "лидеров" этого исследования.

В целом американские чиновники проанализировали расходы граждан 86 стран – большинства стран Европы, а также развитых стран в различных регионах мира. Цифры брались по состоянию на 2016 год из открытых статистических источников, в частности, Euromonitor.

Читайте также: Сколько стоит колбаса в оккупированном Луганске: цены поражают

Так, в 2016 году украинцы потратили 38% от всех доходов на продукты. Это самый высокий показатель среди стран-соседей – к примеру, несколько меньше тратят белорусы (36,2%), жители Грузии (31,0%), России (29,9%) и Румынии (29,6%), зато в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии этот показатель достигает 16-18%, а в Германии – всего 10,6%.



Украинцы тратят на еду вдвое больше доходов, чем венгры

Однако есть страны, жители которых тратят еще больше – в частности, африканские и азиатские страны, которые попали в "рейтинг". Например, жители Нигерии тратят 58,9% денег на еду, кенийцы – 52,2%, камерунцы – 45,5%, жители Казахстана – 42,8%, Филиппин и Пакистана – по 41,9%.

Читайте также: Цены на горючее: сколько стоит "напоить железного коня" в Украине



Больше всего на еду тратят в Нигерии

А вот на другом "полюсе" США – жители этой страны тратят на еду всего 6,3%. Несколько больше – в Сингапуре (6,7%), Великобритании (8,1%), Швейцарии (8,7%), Канаде (9,1%) и Ирландии (9,5%).



Найменьшую часть от доходов тратят на еду в США

Отдельно проанализировали в Департаменте расходы на алкоголь и табачные изделия – как ни странно, лидерами оказались страны из бывшего социалистического лагеря. Среди лидеров – Беларусь и Эстония (по 8,6%), Венгрия (8,4%), Чехия (8,1%) и Украина (8%).



Дороже всего вредные привычки обходятся белорусам и эстонцам