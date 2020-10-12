У ЗМІ з'явилася інформація про те, що СБУ зібрала достатньо доказів для оголошення підозри колишньому очільнику Державної митної служби Максиму Нефьодову. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем. Що про це каже сам Нефьодов – читайте далі.

Що про це каже Максим Нефьодов

Ексголова Державної митної служби в ексклюзивному коментарі 24 каналу назвав це "чорним піаром напередодні виборів".

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Адже саме він очолив список "Голосу" на місцевих виборах у Києві. За словами Максима Нефьодова, історія з оголошенням підозри тягнеться вже три роки.

Цю історію періодично, як новину, підіймають. Хоча їй вже три роки й нічого не відбувається, допитів не проводять, вона (справа – 24 канал) померла, бо перестала бути цікавою,

– заявив Максим Нефьодов.

Деталі скандалу

За інформацією ЗМІ, Нефьодов разом з Айварасом Абромавичусом і ще низкою осіб нібито розробили й реалізували схему виведення з-під спеціальних санкцій понад 60 українських компаній. Про це мовиться у проєкті підозри, який опинився в розпорядженні "Українських новин".

Як відомо, у 2014 – 2016 роках низка українських підприємств, які мають зв'язок з Росією, повинні були отримати індивідуальні ліцензії на зовнішньоекономічні операції.

Спеціальні санкції у вигляді отримання індивідуальних ліцензій вводить Мінекономрозвитку за поданням правоохоронних органів. І критерії чітко визначені законом. Але у міністерстві під керівництвом Абромавичуса вирішили виробити власні критерії, які б дали можливість скасувати накази про застосування санкцій.

Міністр Абромавічус підписав відповідне доручення. І згодом були підготовлені накази про зняття санкцій, які підписував особисто Нефьодов, що обіймав на той момент посаду заступника міністра,

– пише видання.

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Скільки втратила держава

За попередньою інформацією, такі дії завдали державі збитки на суму майже 10,5 мільйона гривень у вигляді несплати ліцензійних зборів, які складають 0,2% від офіційного обороту операцій цих компаній.

Однак, за твердженням журналістів, важливим були не гроші, а зняття санкцій. Це дозволяло міністерству контролювати кожну зовнішньоекономічну угоду.



Проєкт підозри Максиму Нефьодову / Фото "Українських новин"



У чому звинувачують Нефьодова / Фото "Українських новин"