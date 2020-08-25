Підвищення мінімальної заробітної плати насправді пов’язане з місцевими виборами. Хочуть продемонструвати як нова влада дбає про громадян.

Якщо аналізувати, як цей закон вплине на бюджет кожного громадянина, то це жорсткий популізм, тому що втрати будуть вищі, аніж надходження. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів народний депутат "Голосу" Ярослав Юрчишин.

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Він зазначив, що збільшення мінімальної заробітної плати буде величезним ударом по підприємцях. Зросте, не тільки єдиний соціальний внесок, а й дорожчим стане працевлаштування. Фактично на понад 300 гривень збільшиться ціна кожного робочого місця. Для фізичних осіб підприємців – це відчутні кошти. Тому малий та середній бізнес просто не будуть працевлаштовувати.

В цьому законі є "драконівські запобіжники" – суттєво зростають штрафи за неналежне влаштування. Що ще раз мотивує не влаштовувати людей офіційно,

– зазначив Ярослав Юрчишин.

На думку народного депутата, збільшенні мінімальної заробітної плати це не обдумане рішення. Можна було спочатку змінити тарифну сітку для бюджетників і дати ці кошти.

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"А от таке рішення, яке було сьогодні запропоноване і проти якого голосувала фракція "Голос", зажене малий та середній бізнес в тінь. Особливо в умовах карантину, коли бізнес починає відновлюватися, це популістичне рішення буде дуже негативним", – додав Юрчишин.



Як підвищуватиметься мінімальна зарплата / Інфографіка 24 каналу