Урядовці позитивно оцінюють підвищення мінімальної заробітньої плати. Зміни мають принести більше грошей у Пенсійний фонд, а також зменшиться відсоток "тіньових" зарплат.

На що вплине підвищення мінімалки

Збільшення мінімальної зарплати повинне призвести до стабільності бюджетної та пенсійної системи, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Мінімальна зарплата у розмірі 5 тисяч гривень стимулюватиме зростання споживчого попиту та детінізацію зарплат.

Окрім цього, збільшиться бюджет Пенсійного фонду.

Загалом доходи у держбюджет буде збільшено на пів мільярда гривень.

"Водночас буде збережено співвідношення між розмірами посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою, що склалося у поточному році ‒ 44,5%", – розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Що таке тарифний розряд? Елемент тарифної сітки, що характеризує рівень кваліфікації працівника та складність робіт, які він робить.

До слова, для збільшення мінімальної зарплати додатково потрібно 4 мільярди гривень. Їх профінансують за рахунок економії на обслуговуванні державного боргу та збільшення надходжень від окремих податків.

Підвищення мінімальної зарплати: що відомо

25 серпня Верховна Рада внесла зміни до держдюджету на 2020 рік. Зміни передбачають збільшення мінімальної зарплати на 5,9% – до 5 тисяч гривень з 1 вересня. Президент Володимир Зеленський сподівається на ще два етапи збільшення мінімальної зарплати – до 6 тисяч, а впродовж 2021 року – до 6,5 тисяч гривень.