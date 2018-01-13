Негайно шукайте притулок, – гавайці отримали помилкове повідомлення з ракетною тривогою
22:57, 13 січня 308 Читать новость на русском
Жителі Гавайських островів отримали повідомлення на свої мобільні телефони, у якому їх попереджали про загрозу атаки балістичними ракетами.
Про це пише Bloomberg. Пізніше влада островів повідомила, що тривога була помилковою.
Член Палати представників Конгресу США від другого виборчого округу Гавайських островів Тулса Габбард у себе в Twitter опублікувала копію повідомлення про напад, при цьому вона написала, що тривога була помилковою.
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Гаваї – це помилкова тривога. Ніяка ракета не атакує Гаваї. Я отримала офіційне підтвердження, що нападу немає,
– написала вона.
Джерело: 24 Канал
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