Тернопіль і Хмельницький ідуть під воду: сильні зливи затопили міста – відео
Тернопіль та Хмельницький 19 липня накрила сильна злива. Внаслідок негоди у містах були підтоплення, деінде вода дісталася до будинків та магазинів.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Які наслідки негоди в Тернополі?
Сильна злива у Тернополі почалася після 19:00. На вулиці Чернівецькій внаслідок негоди утворилася річка з бруду та води.
Затопило вулицю Чернівецьку у Тернополі / Відео "20 Хвилин"
Також затоплені були вулиця Квітки Цісик, Протасевича, Гайова, Збаразьке кільце та прилеглі дороги. Окрім того, підтоплені були шляхи біля авторинку та Центрального ринку у Тернополі.
Автівки пливуть по воді біля авторинку у Тернополі / Відео "20 Хвилин"
А на вулиці Микулинецькій майже повністю затопило машини.
У Тернополі на Микулинецькій затопило машини / Відео "20 Хвилин"
На трасі Тернопіль – Кремінець попадали дерева. Біля Універсаму на Злуки через негоду стояли тролейбуси.
Попадали дерева на трасі Тернопіль – Кремінець / Відео "20 Хвилин"
Наслідки сильної зливи у Тернополі / Фото "20 Хвилин"
Міський голова Тернополя Сергій Надал написав у своєму телеграм-каналі, що рятувальники та комунальні служби ліквідовують наслідки негоди.
"Проводиться відкачування води з підтоплених ділянок на вулицях Гайова Бічна, Микулинецька, Стадникової, Коновальця та Оболоня", – зазначив мер.
Він також звернувся до жителів Тернополя із проханням не виходити та не виїжджати з дому без нагальної потреби.
Якщо ви помітили пошкоджені лінії електропередач, не наближайтеся до них! Негайно повідомте про це рятувальників. Бережіть себе та будьте обережними!
– підкреслив Надал.
Що відбувалося у Хмельницькому?
Також негода пройшлася й Хмельницьким. Там також опинилися затопленими вулиці в різних районах.
Сильна злива пройшлася Хмельницьким / Відео "Хмельницький LIVE"
Підтопило також і приміщення, де розміщений "Епіцентр". Там через сильний дощ вода текла по підлозі.
Підтопило "Епіцентр" у Хмельницькому / Відео "Хмельницький LIVE"
А на проспекті Миру через зливу вода затекла у дев'ятиповерхівку, аж до 4 поверху.
Вода затекла у багатоповерхівку / Відео "Хмельницький LIVE"
Наслідки негоди у Хмельницькому 19 липня / Відео "Хмельницький LIVE"