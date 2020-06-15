Село Гологори, що на Львівщині, постраждало через негоду. Затопило будинки, господарські будівлі, земельні ділянки. Все навколо у воді та болоті.

Наслідки негоди у селі Гологори Золочівського району показала місцева жителька Марія, пише Zolochiv.net.

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У неї затопило хату, господарські будівлі, земельні ділянки. Вода підперла двері в будинку. Жінка не змогла самостійно вийти з дому. Допомогти прийшли сусіди, приїхали рідні.

Коли вода зійшла, все навколо перетворилося в болото. У будинку підлога в намулі, на стінах помітний слід від брудної води. Подвір’я теж у болоті.



На Львівщині через негоду затопило будинки, земельні ділянки / Фото Zolochiv.net

Постраждали багато жителів села. Вони сподіваються на допомогу від влади у боротьбі з наслідками негоди.

Село Гологори затопило: вода і болото скрізь – відео

Від негоди постраждало село Гологори на Львівщині: дивіться карту

Негода в Україні: що відомо

Зверніть увагу! Укргідрометцентр попереджає про небезпечні погодні умови 15 червня: можливі грози з градом та шквалами. Негоди слід чекати жителям центральних та східних областей. На Заході буде дещо спокійніше.