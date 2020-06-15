Затопило село Гологори на Львівщині: вода і болото скрізь – фото, відео
Село Гологори, що на Львівщині, постраждало через негоду. Затопило будинки, господарські будівлі, земельні ділянки. Все навколо у воді та болоті.
Наслідки негоди у селі Гологори Золочівського району показала місцева жителька Марія, пише Zolochiv.net.
Читайте також Негода на Одещині: вода зруйнувала дороги й затопила будинки – відео
У неї затопило хату, господарські будівлі, земельні ділянки. Вода підперла двері в будинку. Жінка не змогла самостійно вийти з дому. Допомогти прийшли сусіди, приїхали рідні.
Коли вода зійшла, все навколо перетворилося в болото. У будинку підлога в намулі, на стінах помітний слід від брудної води. Подвір’я теж у болоті.
На Львівщині через негоду затопило будинки, земельні ділянки / Фото Zolochiv.net
Постраждали багато жителів села. Вони сподіваються на допомогу від влади у боротьбі з наслідками негоди.
Село Гологори затопило: вода і болото скрізь – відео
Від негоди постраждало село Гологори на Львівщині: дивіться карту
Негода в Україні: що відомо
- Протягом кількох днів негода не відпускає країну.
- 11 червня в Тернопільській та Рівненській областях випав величезний град.
- На Закарпатті потужна злива затопила вулиці та зруйнувала кілька мостів.
- Моторошна гроза накрила й Львів – автомобілі буквально плавали вулицями міста.
- Ввечері 12 червня від поганих погодних умов постраждав Дніпро. Там повалило дерева, затопило вулиці.
- У Запоріжжі випав рекордний за розміром град.
- На окупованій Донеччині 13 червня дув потужний вітер. У Макіївці місцеві жителі розповіли, що спостерігали смерч.
- На Буковині та Прикарпатті після сильних дощів піднялися ріки. Затопило десятки сіл, розмило автошляхи.
- Є жертви негоди та багато постраждалих.