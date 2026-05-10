Українців попереджають про заморозки та дощі: які області постраждають найбільше

У деякі області України 11 травня завітає негода. Зокрема, очікуються дощі, грози та навіть град.

Вночі та вранці спостерігатимуться слабкі тумани та заморозки на поверхні ґрунту. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У які області прийде негода?

11 травня погодні умови в Україні визначатиме поле пониженого атмосферного тиску та теплий фронт із південного заходу. Очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град та заморозки.

Львівська область

У Львівській області 11 травня очікується мінлива хмарність. Вдень йтиме невеликий, місцями помірний короткочасний дощ. Також прогнозують грози та подекуди град.

Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, у другій половині дня будуть шквали місцями 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, на поверхні ґрунту та подекуди в повітрі очікуються заморозки від 0 до 2 градусів морозу. Вдень температура стане набагато теплішою і підніметься до 20 – 25 градусів.

Рівненська область

На Рівненщині 11 травня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Також прогнозують вітер південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура по області вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 – 5 градусів морозу.

Вдень температура стане значно вищою: в області – +17 – +22 градусів, у місті – +19 – +21 градуси.

Волинська область

11 травня погоду на Волині визначатиме поле пониженого атмосферного тиску з впливом теплого фронту з південного заходу. Очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, проте вночі та вранці можливий слабкий туман.

Прогнозують південно-східний вітер, 7 – 12 метрів за секунду, шквали вдень не прогнозуються.

Температура по області вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0 – 5 градусів морозу. Вдень у регіоні прогнозують 17 – 22 градусів тепла. В обласному центрі також буде доволі тепло – +18 – +21 градусів.

Де ще синоптики раніше прогнозували негоду?

Синоптики ще з початку травня попереджали про небезпечні погодні явища, зокрема про короткочасні дощі, грози та підвищений рівень пожежної небезпеки.

Найбільше погодні негаразди очікували у центральних областях, на сході та в Карпатах. У частині регіонів прогнозували спеку вдень та нічні заморозки на ґрунті.

11 травня, за попередніми прогнозами, опади мали пройти в більшості західних областей, Вінницькій та Житомирській, тоді як у східних регіонах та на південному сході синоптики прогнозували теплу, сонячну погоду. Температура повітря коливалася від 5 – 12 градусів вночі до 17 – 22 градусів вдень, при цьому місцями вдень прогнозували до 26 градусів тепла.

12 травня дощі та грози очікували в Карпатах та частково на заході України, а решта регіонів мала залишатися під впливом сухого і сонячного фронту.

Крім того, Укргідрометцентр раніше попереджав про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 10 – 11 травня в більшості областей, за винятком Криму, Волині, Одещини, Миколаївщини та Закарпаття. 11 травня до списку додалися Запорізька, Кіровоградська та Дніпропетровська області.