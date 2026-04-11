24 Канал Новини України У Києві та низці областей очікують сильні заморозки
11 квітня, 15:30
У Києві та низці областей очікують сильні заморозки

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • Синоптики попереджають про заморозки в Україні з 12 до 16 квітня, зокрема вночі до 5 градусів морозу в окремих областях.
  • Укргідрометцентр оголосив помаранчевий рівень небезпеки для кількох регіонів через ризики для сільського господарства.

Синоптики попереджають про різке погіршення погодних умов в Україні у період 12 – 16 квітня. У різних регіонах очікуються нічні заморозки, місцями мокрий сніг, а вдень – короткочасні дощі та поступове потепління наприкінці періоду.

Найбільш небезпечними залишаються нічні години, коли температура в окремих областях опускатиметься до 5 градусів морозу. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода найближчими днями?

  • Вінницька область

У Вінницькій області 12 квітня прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вночі – невеликий дощ і мокрий сніг, вдень йтимуть короткочасні опади. 

Температура вночі становитиме 0…-5 градусів, а в місті – 0…-2 градусів, вдень повітря прогріється до 6 – 11. Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки для області та жовтий – для міста через сильні заморозки.

  • Київська область

У Київській області та у Київ очікуються заморозки вночі 12 – 13 квітня до 3 градусів морозу. Попри відсутність значних опадів, погодні умови залишаються небезпечними для ранньоквітучих рослин. У регіоні оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

  • Рівненська область

У Рівненській області вночі прогнозуються заморозки до 3 градусів. Синоптики попереджають про ризики для квітучих плодових культур, а також оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

  • Львівська область

У Львівській області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями йтиме дощ і мокрий сніг. Вночі температура може знижуватися до 5 градусів морозу, а вдень становитиме 8 – 13 градусів тепла. Додатково попереджають про ожеледицю на дорогах і заморозки як у місті, так і в області.

  • Тернопільська область

У Тернопільській області 12 квітня прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Вночі очікуються заморозки до 2 градусів морозу, а вдень – до 9 градусів тепла. У регіоні діє жовтий рівень небезпеки.

  • Хмельницька область

У Хмельницькій області прогнозується хмарна погода, вдень можливий дощ. Вночі температура опускатиметься до 3 градусів морозу, вдень підвищуватиметься до 7 – 12 градусів. 

Синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту та жовтий рівень небезпеки.

  • Житомирська область

У Житомирській області заморозки до 3 градусів морозу зберігатимуться вночі 13 – 14 квітня. У регіоні оголошено помаранчевий рівень небезпеки через ризики для сільського господарства.

  • Кіровоградська область

У Кіровоградській області 12 квітня очікуються дощі та нічні заморозки до 2 градусів морозу. Вдень температура підніматиметься до 9 – 11 градусів тепла, однак зберігатиметься жовтий рівень небезпеки.

  • Харківська область

У Харківській області синоптики прогнозують заморозки на поверхні ґрунту до 3 градусів морозу. Це створює ризики для сільськогосподарських культур, у зв’язку з чим оголошено жовтий рівень небезпеки.

У яких областях потепліє на Великдень?

  • За даними синоптиків, у південних, східних областях та на Закарпатті повітря прогріється до 15 градусів тепла. Іван Семиліт зазначив, що найбільше підвищення температури очікується саме на Великдень, 12 квітня. У більшості регіонів України прогнозують 7…12 градусів тепла, однак у південних і східних областях, а також на Закарпатті повітря прогріється до 15 градусів.

  • Синоптики уточнюють, що найтеплішими регіонами цього дня стануть Закарпатська, Херсонська та Луганська області. Саме там мешканці зможуть відчути справжнє весняне тепло. Попри потепління, в інших частинах країни температура залишатиметься помірною, без різких стрибків. Загалом погодна ситуація на Великдень буде значно комфортнішою порівняно з попередніми днями.