У Києві та низці областей очікують сильні заморозки

Синоптики попереджають про різке погіршення погодних умов в Україні у період 12 – 16 квітня. У різних регіонах очікуються нічні заморозки, місцями мокрий сніг, а вдень – короткочасні дощі та поступове потепління наприкінці періоду.

Найбільш небезпечними залишаються нічні години, коли температура в окремих областях опускатиметься до 5 градусів морозу. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода найближчими днями?

Вінницька область

У Вінницькій області 12 квітня прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вночі – невеликий дощ і мокрий сніг, вдень йтимуть короткочасні опади.

Температура вночі становитиме 0…-5 градусів, а в місті – 0…-2 градусів, вдень повітря прогріється до 6 – 11. Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки для області та жовтий – для міста через сильні заморозки.

Київська область

У Київській області та у Київ очікуються заморозки вночі 12 – 13 квітня до 3 градусів морозу. Попри відсутність значних опадів, погодні умови залишаються небезпечними для ранньоквітучих рослин. У регіоні оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Рівненська область

У Рівненській області вночі прогнозуються заморозки до 3 градусів. Синоптики попереджають про ризики для квітучих плодових культур, а також оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

Львівська область

У Львівській області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями йтиме дощ і мокрий сніг. Вночі температура може знижуватися до 5 градусів морозу, а вдень становитиме 8 – 13 градусів тепла. Додатково попереджають про ожеледицю на дорогах і заморозки як у місті, так і в області.

Тернопільська область

У Тернопільській області 12 квітня прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Вночі очікуються заморозки до 2 градусів морозу, а вдень – до 9 градусів тепла. У регіоні діє жовтий рівень небезпеки.

Хмельницька область

У Хмельницькій області прогнозується хмарна погода, вдень можливий дощ. Вночі температура опускатиметься до 3 градусів морозу, вдень підвищуватиметься до 7 – 12 градусів.

Синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту та жовтий рівень небезпеки.

Житомирська область

У Житомирській області заморозки до 3 градусів морозу зберігатимуться вночі 13 – 14 квітня. У регіоні оголошено помаранчевий рівень небезпеки через ризики для сільського господарства.

Кіровоградська область

У Кіровоградській області 12 квітня очікуються дощі та нічні заморозки до 2 градусів морозу. Вдень температура підніматиметься до 9 – 11 градусів тепла, однак зберігатиметься жовтий рівень небезпеки.

Харківська область

У Харківській області синоптики прогнозують заморозки на поверхні ґрунту до 3 градусів морозу. Це створює ризики для сільськогосподарських культур, у зв’язку з чим оголошено жовтий рівень небезпеки.

