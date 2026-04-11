У Києві та низці областей очікують сильні заморозки
- Синоптики попереджають про заморозки в Україні з 12 до 16 квітня, зокрема вночі до 5 градусів морозу в окремих областях.
- Укргідрометцентр оголосив помаранчевий рівень небезпеки для кількох регіонів через ризики для сільського господарства.
Синоптики попереджають про різке погіршення погодних умов в Україні у період 12 – 16 квітня. У різних регіонах очікуються нічні заморозки, місцями мокрий сніг, а вдень – короткочасні дощі та поступове потепління наприкінці періоду.
Найбільш небезпечними залишаються нічні години, коли температура в окремих областях опускатиметься до 5 градусів морозу. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Якою буде погода найближчими днями?
- Вінницька область
У Вінницькій області 12 квітня прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вночі – невеликий дощ і мокрий сніг, вдень йтимуть короткочасні опади.
Температура вночі становитиме 0…-5 градусів, а в місті – 0…-2 градусів, вдень повітря прогріється до 6 – 11. Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки для області та жовтий – для міста через сильні заморозки.
- Київська область
У Київській області та у Київ очікуються заморозки вночі 12 – 13 квітня до 3 градусів морозу. Попри відсутність значних опадів, погодні умови залишаються небезпечними для ранньоквітучих рослин. У регіоні оголошено помаранчевий рівень небезпеки.
- Рівненська область
У Рівненській області вночі прогнозуються заморозки до 3 градусів. Синоптики попереджають про ризики для квітучих плодових культур, а також оголосили помаранчевий рівень небезпеки.
- Львівська область
У Львівській області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями йтиме дощ і мокрий сніг. Вночі температура може знижуватися до 5 градусів морозу, а вдень становитиме 8 – 13 градусів тепла. Додатково попереджають про ожеледицю на дорогах і заморозки як у місті, так і в області.
- Тернопільська область
У Тернопільській області 12 квітня прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Вночі очікуються заморозки до 2 градусів морозу, а вдень – до 9 градусів тепла. У регіоні діє жовтий рівень небезпеки.
- Хмельницька область
У Хмельницькій області прогнозується хмарна погода, вдень можливий дощ. Вночі температура опускатиметься до 3 градусів морозу, вдень підвищуватиметься до 7 – 12 градусів.
Синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту та жовтий рівень небезпеки.
- Житомирська область
У Житомирській області заморозки до 3 градусів морозу зберігатимуться вночі 13 – 14 квітня. У регіоні оголошено помаранчевий рівень небезпеки через ризики для сільського господарства.
- Кіровоградська область
У Кіровоградській області 12 квітня очікуються дощі та нічні заморозки до 2 градусів морозу. Вдень температура підніматиметься до 9 – 11 градусів тепла, однак зберігатиметься жовтий рівень небезпеки.
- Харківська область
У Харківській області синоптики прогнозують заморозки на поверхні ґрунту до 3 градусів морозу. Це створює ризики для сільськогосподарських культур, у зв’язку з чим оголошено жовтий рівень небезпеки.
У яких областях потепліє на Великдень?
За даними синоптиків, у південних, східних областях та на Закарпатті повітря прогріється до 15 градусів тепла. Іван Семиліт зазначив, що найбільше підвищення температури очікується саме на Великдень, 12 квітня. У більшості регіонів України прогнозують 7…12 градусів тепла, однак у південних і східних областях, а також на Закарпатті повітря прогріється до 15 градусів.
Синоптики уточнюють, що найтеплішими регіонами цього дня стануть Закарпатська, Херсонська та Луганська області. Саме там мешканці зможуть відчути справжнє весняне тепло. Попри потепління, в інших частинах країни температура залишатиметься помірною, без різких стрибків. Загалом погодна ситуація на Великдень буде значно комфортнішою порівняно з попередніми днями.